Classement ATP : Djokovic égale le record de Federer

Il y a le nombre de titres en Grand Chelem, mais le nombre de semaines passées à la première place mondiale est également une statistique qui compte énormément pour les tennismen. Et ce lundi, Novak Djokovic, qui a remporté deux Majeurs de moins que ses rivaux Roger Federer et Rafael Nadal, écrit une petite page d'histoire en égalant le record du Suisse du nombre de semaines passées sur le trône de l'ATP. Le Serbe débute en effet la 310eme semaine de sa carrière en tant que joueur le mieux classé, et battra ce fameux record lundi prochain. Le récent vainqueur de l'Open d'Australie a atteint pour la première fois cette place le 4 juillet 2011, à 24 ans, puis l'a occupée durant cinq périodes différentes, dont une période de 122 semaines entre juillet 2014 et novembre 2016. Selon les chiffres de l'ATP, Novak Djokovic a remporté 387 matchs et en a perdu 53 en tant que n°1 mondial, dont 117 victoires et 30 défaites lorsqu'il affronte des joueurs du Top 10 et 39 victoires et 13 défaites lorsqu'il dispute une finale. Rappelons que les semaines entre le 23 mars et le 23 août 2020 ne comptent pas dans le bilan, puisque le classement ATP avait été gelé en raison de la pandémie de coronavirus.

Medvedev a une première occasion de dépasser Nadal



Si le Serbe est bien accroché à sa place de n°1, la place de n°2 ne tient plus qu'à un fil pour Rafael Nadal. En effet, si Daniil Medvedev venait à disputer la finale du tournoi ATP 500 de Rotterdam dimanche prochain, le Russe dépasserait l'Espagnol (forfait au moins jusqu'au Masters 1000 de Miami fin mars) pour décrocher le meilleur classement de sa carrière, à 25 ans. Le Top 10 n'a pas changé suite aux résultats de la semaine passée, consacrée aux tournois ATP 250 de Singapour, Montpellier et Cordoba. On notera tout de même que David Goffin, vainqueur dans l'Hérault, gagne une place pour se retrouver 14eme, qu'Alexei Popyrin décroche le meilleur classement de sa carrière (82eme) après s'être imposé à Singapour, et que Juan Manuel Cerundolo, le héros de la semaine, a gagné 154 places pour se retrouver 181eme après sa victoire à Cordoba pour le tout premier tournoi ATP de sa carrière. Côté français, Gaël Monfils reste 12eme mondial et meilleur tricolore. Même s'il a décidé de ne pas défendre son titre à Rotterdam, il conservera ses 500 points acquis l'an dernier grâce à la réforme du classement en ces temps de pandémie de coronavirus (le meilleur résultat des deux dernières saisons est retenu, au moins jusqu'au 21 mars). Benoit Paire est deuxième Français, juste devant Ugo Humbert, qui a gagné une place et se retrouver 31eme. Cette semaine, Paire est à Buenos Aires et Humbert à Rotterdam.



TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 1er mars 2021

1- Novak Djokovic (SER) 12 030 points

2- Rafael Nadal (ESP) 9 850

3- Daniil Medvedev (RUS) 9 735

4- Dominic Thiem (AUT) 9 125

5- Roger Federer (SUI) 6 630

6- Stefanos Tsitsipas (GRE) 6 595

7- Alexander Zverev (ALL) 5 615

8- Andrey Rublev (RUS) 4 609

9- Diego Schwartzman (ARG) 3 480

10- Matteo Berrettini (ITA) 3 480

...

12- Gaël Monfils (FRA) 2 860

29- Benoît Paire (FRA) 1 738

31- Ugo Humbert (FRA) 1 726 (+1)

36- Adrian Mannarino (FRA) 1 641 (-1)

49- Richard Gasquet (FRA) 1 155

64- Jérémy Chardy (FRA) 1 020

66- Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1 015

69- Gilles Simon (FRA) 990 (-1)

72- Corentin Moutet (FRA) 963

81- Lucas Pouille (FRA) 887 (-2)

93- Pierre-Hugues Herbert (FRA) 822 (-3)

...