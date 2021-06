Classement ATP : Djokovic creuse l'écart, Tsitsipas nouveau quatrième

Et de 325 semaines en tête du classement ATP pour Novak Djokovic ! Le Serbe, vainqueur de son deuxième Roland-Garros et 19eme tournoi du Grand Chelem ce dimanche, conserve sa place de n°1 mondial et creuse même l'écart en tête, avec ses 800 points de plus par rapport au précédent classement. "Nole" devance Daniil Medvedev de 1970 points, mais le Russe, en remportant ses premiers matchs à Roland-Garros, a tout de même réussi une belle quinzaine, avec 350 points supplémentaires.

Rafael Nadal complète le podium, même si, en perdant en demi-finale, il a également perdu 1000 points. Derrière, on retrouve un joueur qui atteint pour la première fois la place de n°4 mondial, le finaliste de Roland-Garros Stefanos Tsitsipas. Le Grec de bientôt 23 ans dépasse Dominic Thiem, quart de finaliste l'an passé et éliminé dès le premier tour cette saison. L'autre changement dans le Top 10 concerne Roberto Bautista Agut, qui dépasse Diego Schwartzman pour prendre la dixième place.

Les Français loin des meilleurs

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 14 juin 2021

Gaël Monfils (FRA) 2 568 (-1)

Ugo Humbert (FRA) 1 815 (+1)

Adrian Mannarino (FRA) 1 501 (-6)

Benoît Paire (FRA) 1 387 (-6)

Richard Gasquet (FRA) 1 168 (-1)

Jérémy Chardy (FRA) 1 133 (+1)

Gilles Simon (FRA) 973 (-2)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 902 (-3)

Pierre-Hugues Herbert (FRA) 875 (-2)

Corentin Moutet (FRA) 838 (-21)

Lucas Pouille (FRA) 835 (-9)

Côté français, les résultats ont été catastrophiques à Roland-Garros et cela se ressent sur le classement. Sur les onze Bleus du Top 100, neuf perdent des places, la palme revenant à Corentin Moutet, avec ses 21 places perdues pour se retrouver 94eme.Une saison sur gazon qu'Ugo Humbert a entamé par un quart de finale à Stuttgart, ce qui lui permet de gagner une place. Le Messin est 31eme et deuxième Français.Daniil Medvedev (RUS) 10 143Rafael Nadal (ESP) 8 630Stefanos Tsitsipas (GRE) 7 980 (+1)Dominic Thiem (AUT) 7 425 (-1)Alexander Zverev (ALL) 7 350Andrey Rublev (RUS) 5 910Roger Federer (SUI) 5 065Matteo Berrettini (ITA) 4 103Roberto Bautista Agut (ESP) 3 170 (+1)