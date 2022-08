Classement ATP : Coric gagne 123 places, Tsitsipas revient dans le Top 5

La bonne opération pour Lestienne

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au lundi 22 août 2022

Gaël Monfils (FRA) 1 435 (-3)

Benjamin Bonzi (FRA) 921 (-2)



Arthur Rinderknech (FRA) 805 (+6)



Adrian Mannarino (FRA) 741 (-2)



Hugo Gaston (FRA) 692 (-3)



Constant Lestienne (FRA) 676 (+19)

Quentin Halys (FRA) 667 (-5)

Richard Gasquet (FRA) 583 (-7)



Absent pendant un an pour cause de blessure à l'épaule, Borna Coric avait plongé au classement ATP, et avait fait valoir son classement protégé pour disputer le Masters 1000 de Cincinnati. Après une semaine de rêve, le Croate a remporté le tournoi et cela se voit au classement, avec un incroyable bond de 123 places pour se retrouver 29eme mondial ! Incapable de gagner plus de quatre matchs sur le grand circuit depuis son retour en mars, le joueur de 25 ans sera tête de série à l'US Open.Celui qu'il a battu en finale dimanche, Stefanos Tsitsipas, n'a quant à lui pas tout perdu, puisqu'il gagne deux places pour retrouver la cinquième place mondiale. Le Grec reste toutefois à bonne distance du n°1 mondial Daniil Medvedev, qui entamera lundi prochain la défense de son titre à l'US Open. Le Russe devance toujours Alexander Zverev, blessé depuis Roland-Garros, alors que les deux Espagnols Rafael Nadal et Carlos Alcaraz complètent le Big Four. A noter également que Cameron Norrie, demi-finaliste à Cincinnati, décroche le meilleur classement de sa carrière (9eme) à 26 ans, alors qu'Andrey Rublev (11eme) quitte le Top 10 pour la première fois depuis octobre 2020.Côté français, Gaël Monfils reste le mieux classé (25eme) malgré la blessure au talon qui l'empêchera de disputer l'US Open. Il devance Benjamin Bonzi (50eme), qui n'a pas gagné de match depuis un mois, et Arthur Rinderknech (58eme), qui gagne six places après avoir disputé la finale du Challenger de Vancouver. Constant Lestienne, qui l'a battu en finale du tournoi canadien, fait quant à lui un bond de 19 places pour se retrouver 75eme, son meilleur classement en carrière, à 30 ans. Le Picard, qui va disputer les qualifications de l'US Open cette semaine, est d'ores et déjà assuré de rentrer dans le tableau principal du prochain Open d'Australie !Alexander Zverev (ALL) 5 760Rafael Nadal (ESP) 5 630Carlos Alcaraz (ESP) 5 190Stefanos Tsitsipas (GRE) 4 890 (+2)Novak Djokovic (SER) 4 770Casper Ruud (NOR) 4 695 (-1)Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 625 (+1)Cameron Norrie (GBR) 3415 (+2)Hubert Hurkacz (POL) 3 355