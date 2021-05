Classement ATP : Bonne opération pour Djokovic et Korda

Korda grimpe, les Bleus reculent

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 31 mai 2021

Il est rare qu'un joueur s'aligne sur un tournoi ATP 250 juste avant le coup d'envoi d'un Grand Chelem, mais Novak Djokovic avait besoin de matchs et de confiance et a donc joué son tournoi à domicile, à Belgrade. Il l'a même remporté, ce qui lui permet d'aborder Roland-Garros avec 250 points supplémentaires par rapport à la concurrence.A ce jour, Novak Djokovic compte 1520 points d'avance sur Daniil Medvedev et 1683 sur Rafael Nadal, qui va donc défendre son titre et les 1000 points qui vont avec pendant la quinzaine. Dominic Thiem est quant à lui au pied du podium, mais sa défaite d'entrée dimanche pourrait permettre à des joueurs comme Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev ou Andrey Rublev de lui passer devant dans deux semaines.La belle opération de la semaine au classement ATP est à mettre à l'actif de Sebastian Korda, le vainqueur du tournoi de Parme, qui gagne treize places pour décrocher le meilleur classement de sa carrière, 50eme, à 20 ans. Côté français,(Korda et Paul, qui se sont affrontés en demi-finale à Parme, lui sont passés devant). Malgré ses piètres résultats, Gaël Monfils reste 15eme mondial et meilleur Français. Onze tricolores sont toujours dans le Top 100, mais ils sont sept entre la 50eme et la 100eme place. Inquiétant...Daniil Medvedev (RUS) 9 793Rafael Nadal (ESP) 9 630Dominic Thiem (AUT) 8 445Stefanos Tsitsipas (GRE) 7 500Alexander Zverev (ALL) 6 990Andrey Rublev (RUS) 6 090Roger Federer (SUI) 5 605Matteo Berrettini (ITA) 3 958Diego Schwartzman (ARG) 3 465