Classement ATP : Berrettini dépasse Rublev, Mannarino perd huit places

Une remontada au printemps pour Monfils ?

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement du lundi 7 mars 2022

Gaël Monfils (FRA) 1 633

Ugo Humbert (FRA) 1 178 (+2)

Benoît Paire (FRA) 1 040



Arthur Rinderknech (FRA) 986 (+2)



Benjamin Bonzi (FRA) 909 (+5)

Adrian Mannarino (FRA) 904 (-8)

Hugo Gaston (FRA) 887 (+2)

Richard Gasquet (FRA) 782 (+1)

Après le coup de tonnerre de lundi dernier, et l'arrivée de Daniil Medvedev au sommet du classement ATP, pas de gros changement ce lundi. La semaine passée était en effet consacrée à la Coupe Davis à travers le monde, et aucun point n'était attribué. Les changements concernent donc des joueurs qui avaient des points à défendre de 2021 ou de 2020 (comme le veut le règlement suite à la pandémie de coronavirus).Idem pour Jannik Sinner, qui passe devant Hubert Hurkacz pour se retrouver dixième.Côté français, Gaël Monfils, qui n'a plus gagné un match depuis son huitième de finale à l'Open d'Australie et enchaîne les forfaits depuis, conserve sa 28eme place mondiale et son statut de n°1 tricolore.Ugo Humbert (42eme) est l'autre Bleu du Top 50. A noter la chute de huit places d'Adrian Mannarino, désormais 66eme, après avoir perdu les points de sa victoire au Challenger de Monterrey en 2020, juste avant la pause du circuit pour cause de pandémie. Au total, huit Français figurent dans le Top 100, et on les retrouvera tous du côté d'Indian Wells, où de gros points seront à prendre.Novak Djokovic (SER) 8 465Alexander Zverev (ALL) 7 515Rafael Nadal (ESP) 6 515Stefanos Tsitsipas (GRE) 6 325Matteo Berrettini (ITA) 4 928 (+1)Andrey Rublev (RUS) 4 590 (-1)Casper Ruud (NOR) 3 915Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 883Jannik Sinner (ITA) 3495 (+1)