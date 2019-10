Classement ATP: Berrettini dans le Top 10, Monfils s’en approche

Battu en demi-finale du tournoi de Vienne, Matteo Berrettini est l’un des grands bénéficiaires du dernier classement ATP paru ce lundi. Grâce à ses trois places gagnées, le jeune Italien débarque en effet dans le Top 10 et occupe le neuvième rang. A l’inverse, Kei Nishikori recule de trois échelons et n’est plus que 11e, Karen Khachanov en profitant pour retrouver la huitième place.

Plus haut dans la hiérarchie, c’est toujours Novak Djokovic qui trône en tête du classement, devant Rafael Nadal et Roger Federer, Daniil Medvedev et Dominic Thiem complétant le Top 5. Mais quels que soient les résultats du Masters 1000 de Paris, il est déjà acquis que le Serbe abandonnera le fauteuil de numéro un mondial à l’Espagnol puisque les points du dernier Masters seront également retranchés.

Lui aussi demi-finaliste à Vienne, Gaël Monfils en profite quant à lui pour gagner une place et occuper le 13e rang et surtout pointer à la dixième place à la Race. Chez les autres Français, Lucas Pouille perd deux positions et pointe au 21e rang, Benoît Paire progressant à l’inverse de deux places pour émarger en 23e position. Plus loin, Jo-Wilfried Tsonga est 35e (+1) et Adrian Mannarino 43e (+1) tandis que Gilles Simon sort du Top 50 pour occuper le 53e rang. Vainqueur du challenger de Brest, Ugo Humbert progresse à l’inverse de sept places pour pointer en 56e position, Richard Gasquet suivant à la 62e place et Jérémy Chardy et Pierre-Hugues Herbert aux 65e et 66e rangs.