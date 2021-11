Classement ATP : Auger-Aliassime dans le Top 10, Gasquet dégringole

Felix Auger-Aliassime dans la cour des grands. Demi-finaliste la semaine dernière à Stockholm, où il s'était incliné aux portes d'une troisième finale cette saison (après Stuttgart et Melbourne 2) face à son compatriote Denis Shapovalov, le jeune joueur canadien de 21 ans apparaît ce lundi pour la première fois de sa carrière dans le Top 10 du classement ATP. Dixième, le protégé de Frédéric Fontang et Toni Nadal déloge l'Italien Jannik Sinner, sorti d'entrée en Suède par le revenant Andy Murray. Battu ensuite en finale par l'Américain Tommy Paul, qui signe la plus belle progression de la semaine (+9) en grimpant de la 52eme à la 43eme place, Denis Shapovalov fait lui aussi une belle opération au classement, où il occupe désormais la 14eme place (+4), juste devant Dominic Thiem et Roger Federer, toujours à l'arrêt. Lui aussi sorti par Shapovalov, Arthur Rinderknech a confirmé qu'il n'était pas la révélation (avec Benjamin Bonzi, 64eme ce lundi) dans le camp français pour rien.

Rinderknech grimpe encore, Gasquet dégringole



Le Varois, quart de finaliste à Stockholm, grimpe de deux rangs supplémentaires et continue d'améliorer chaque lundi ou presque son meilleur classement en carrière (58eme). Adrian Mannarino et Richard Gasquet ne peuvent pas en dire autant. Les deux hommes n'en finissent plus de reculer dans la hiérarchie, loin derrière un Gaël Monfils toujours solidement installé à la 21eme place et toujours numéro 1 tricolore alors qu'il n'a pas été retenu pour la phase finale de la nouvelle formule de la Coupe Davis. Sorti d'entrée à Stockholm, Mannarino, désormais 72eme, perd six places. Inscrit au Challenger de Roanne une semaine après avoir pris la porte dès son premier match à Bercy (contre Grigor Dimitrov), Richard Gasquet a fait ses adieux prématurément de nouveau (défaite au 2eme tour contre un autre Français Arthur Cazaux). Il le paye au prix fort, avec douze places de perdues. Le Biterrois se rapproche dangereusement de la sortie du Top 100.



Classement ATP du lundi 15 novembre 2021

1- Novak Djokovic (SER) 10 940 points

2- Daniil Medvedev (RUS) 7 640

3- Alexander Zverev (ALL) 6 540

4- Stefanos Tsitsipas (GRE) 6 540

5- Andrey Rublev (RUS) 4 950

6- Rafael Nadal (ESP) 4 875

7- Matteo Berrettini (ITA) 4 568

8- Casper Ruud (NOR) 3 760

9- Hubert Hurkacz (POL) 3 706

10- Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 308 (+1)

...

21- Gaël Monfils (FRA) 2 158

35- Ugo Humbert (FRA) 1 558

47- Benoît Paire (FRA) 1 245 (-1)

58- Arthur Rinderknech (FRA) 1 029 (+2)

64- Benjamin Bonzi (FRA) 969 (+1)

67- Hugo Gaston (FRA) 919

72- Adrian Mannarino (FRA) 879 (-6)

86- Richard Gasquet (FRA) 807 (-12)

88- Corentin Moutet (FRA) 797 (+2)

…