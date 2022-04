Classement ATP : Aucun changement dans le Top 15, Monfils gagne une place

Coincés entre les Masters 1000 de Miami et de Monte-Carlo, les tournois de Houston et de Marrakech n'ont pas attiré les cadors la semaine passée, et le classement ATP évolue donc très peu ce lundi. Il n'y a d'ailleurs aucun changement à signaler parmi les seize premiers joueurs. Novak Djokovic reste le leader, avec 10 points d'avance sur Daniil Medevedev, mais rappelons que le Serbe, qui n'a pas pu jouer aux Etats-Unis car il n'est pas vacciné contre le coronavirus, va pouvoir disputer tous les tournois qu'il souhaite lors de la saison sur terre battue, alors que le Russe, victime d'une hernie discale, sera absent un à deux mois. Le classement pourrait évoluer tout de même, car Medvedev n'a que 790 points à défendre jusqu'à la fin de Roland-Garros, alors que Djokovic en a 3 530. Le n°1 mondial actuel est toutefois assuré de le rester à l'issue du Masters 1000 de Monte-Carlo, même s'il s'incline d'entrée.

Gasquet gagne deux places



Vainqueur du tournoi de Houston au détriment de son compatriote John Isner (23eme, +4 places), Reilly Opelka gagne une place pour égaler le meilleur classement de sa carrière, à 24 ans. Il est 17eme. L'autre vainqueur de la semaine, David Goffin, qui a triomphé à Marrakech, fait quant à lui une très belle opération en grimpant de 27 places pour se retrouver 47eme. Son adversaire en finale, Alex Molcan, grimpe de quinze places pour décrocher son meilleur classement, à 24 ans (50eme). Demi-finaliste à Houston, Nick Kyrgios est désormais 77eme (+17 places) mais on ne le reverra plus sur terre battue cette saison. Côté français, ils sont toujours huit dans le Top 100, et Gaël Monfils reste le meilleur d'entre eux. Le joueur de 35 ans, qui a déclaré forfait pour Monte-Carlo, gagne même une place (21eme) en profitant de la chute de Lorenzo Sonego (26eme). Benoit Paire dégringole quant à lui de douze places (61eme), alors que le seul Français en lice la semaine passée, Richard Gasquet, gagne deux places (84eme) grâce à son quart de finale à Marrakech.



TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement du lundi 11 avril 2022

1- Novak Djokovic (SER) 8 420 points

2- Daniil Medvedev (RUS) 8 410

3- Alexander Zverev (ALL) 7 195

4- Rafael Nadal (ESP) 7 115

5- Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 980

6- Matteo Berrettini (ITA) 4 945

7- Casper Ruud (NOR) 4 380

8- Andrey Rublev (RUS) 4 375

9- Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 625

10- Cameron Norrie (GBR) 3 440

...

21- Gaël Monfils (FRA) 1 768 (+1)

48- Ugo Humbert (FRA) 1 078 (-1)

59- Arthur Rinderknech (FRA) 948 (-1)

61- Benoît Paire (FRA) 912 (-12)

63- Benjamin Bonzi (FRA) 905 (-2)

65- Hugo Gaston (FRA) 897 (-2)

68- Adrian Mannarino (FRA) 869

84- Richard Gasquet (FRA) 786 (+2)

…