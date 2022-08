Classement ATP : Alcaraz nouveau quatrième mondial, Djokovic sixième

Lestienne intègre le Top 100, Paire le quitte

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement du lundi 1er août 2022

Gaël Monfils (FRA) 1 615 (-1)

Benjamin Bonzi (FRA) 919 (-6)

Adrian Mannarino (FRA) 696 (+11)

Arthur Rinderknech (FRA) 695 (-9)

Quentin Halys (FRA) 659 (+1)

Hugo Gaston (FRA) 657 (+1)

Richard Gasquet (FRA) 646 (+1)

Constant Lestienne (FRA) 573 (+15)

Il n'en finit décidément plus de progresser. Le nouveau classement ATP publié ce lundi montre que l'Espagnol Carlos Alcaraz, aujourd'hui âgé de seulement 19 ans, est désormais le nouveau quatrième joueur mondial. Soit son tout meilleur classement en carrière. Tout cela grâce sa septième finale disputée, mais perdue, ce dimanche, du côté d'Umag en Croatie., qui gagne une position pour se retrouver désormais à la sixième place mondiale. Pourtant, le Serbe n'a pas joué depuis son titre remporté à Wimbledon le 10 juillet dernier. Mais il profite du fait que Casper Ruud, qui était tenant du titre à Kitzbühel, n'a pas disputé l'édition 2022 de ce même rendez-vous autrichien. Par conséquent, le Norvégien se retrouve ainsi septième. De son côté, Jannik Sinner, justement lauréat du tournoi d'Umag contre Alcaraz, reste dixième.Quant à Kitzbühel, cette année, c'est Roberto Bautista Agut qui a triomphé. L'Espagnol progresse de deux positions pour se retrouver 18eme. Enfin, lauréat à Atlanta, l'Australien Alex De Minaur gagne neuf places et se retrouve désormais 21eme. Du côté des Français, à noter l'entrée dans le Top 100, pour la toute première fois, de Constant Lestienne, qui gagne quinze places pour se retrouver 90eme. Un Top 100 que quitte Benoît Paire, désormais 112eme.Enfin, trois Tricolores progressent d'une position : Quentin Halys (73eme), Hugo Gaston (74eme) et Richard Gasquet (78eme). Gaël Monfils, absent depuis mai, perd une position et se retrouve 20eme, mais il reste, malgré tout, le meilleur Tricolore. Benjamin Bonzi perd six places et sort du Top 50 (51eme). Autre grosse chute à signaler, celle d'Arthur Rinderknech, désormais 69eme après avoir perdu neuf positions.Alexander Zverev (ALL) 6 850Rafael Nadal (ESP) 6 165Carlos Alcaraz (ESP) 5 035 (+1)Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 000 (-1)Novak Djokovic (SER) 4 770 (+1)Casper Ruud (NOR) 4 685 (-1)Andrey Rublev (RUS) 3 575Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 445Jannik Sinner (ITA) 3 395