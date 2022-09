Classement ATP : Alcaraz monte sur le trône à 19 ans, du jamais vu

Grenier arrive dans le Top 100

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au lundi 12 septembre 2022



Gaël Monfils (FRA) 1 345 (-8)

Adrian Mannarino (FRA) 956 (-2)

Benjamin Bonzi (FRA) 851 (-3)

Arthur Rinderknech (FRA) 805 (-1)

Constant Lestienne (FRA) 677 (+1)

Richard Gasquet (FRA) 663 (+12)

Quentin Halys (FRA) 642 (-6)

Corentin Moutet (FRA) 635 (+28)

Hugo Gaston (FRA) 634 (-13)

Hugo Grenier (FRA) 564 (+24)

Depuis Lleyton Hewitt en novembre 2001, aucun joueur aussi jeune n'était devenu n°1 mondial. Pas même les légendes Federer, Nadal ou Djokovic... C'est une véritable page d'histoire qui s'écrit ce lundi, avec l'arrivée sur le trône de l'ATP de Carlos Alcaraz à 19 ans et 4 mois. Du jamais vu ! L'Espagnol a fait coup double dimanche en remportant son premier tournoi du Grand Chelem et en devenant n°1 mondial, succédant ainsi à Daniil Medvedev, en place depuis le 13 juin.Rafael Nadal complète le podium, à 930 points de son compatriote. Le prochain tournoi d'Alcaraz est prévu à Nur-Sultan la semaine du 3 octobre, et celui de Ruud à Séoul la semaine précédente. Quant à Nadal, qui va prochainement devenir papa pour la première fois, son agenda de la fin de saison reste flou. Alcaraz (280 points à défendre d'ici la fin de saison) et Ruud (1010 points) ont donc de belles chances de se jouer la place de n°1 mondial de fin d'année pendant les prochains mois. Au pied du podium, Daniil Medvedev compte en effet près de 1700 points de retard sur Alcaraz, avec notamment les points d'une finale à Bercy et d'une finale au Masters à défendre. Dans la suite du Top 10, Alexander Zverev et Novak Djokovic, privés d'US Open, limitent la casse en se retrouvant respectivement 5eme et 7eme. Cameron Norrie, huitième de finaliste, décroche quant à lui son meilleur classement : 8eme. A noter également la belle progression des demi-finalistes Karen Khachanov (18eme, +13 places) et Frances Tiafoe (19eme, +7).Côté français, le n°1 Gaël Monfils n'a pas joué à New York et perd huit places pour se retrouver 32eme. Il espère faire son retour à Metz la semaine prochaine. Richard Gasquet, éliminé au troisième tour par Nadal, gagne 12 places et se classe désormais 79eme.Dix Français figurent dans le Top 100, dont un petit nouveau, Hugo Grenier, lucky-loser puis éliminé au deuxième tour de l'US Open, avant d'aller remporter le Challenger de Cassis ce dimanche. Le natif de la Loire, âgé de 26 ans, est maintenant 95eme mondial !Casper Ruud (NOR) 5 850 (+5)Rafael Nadal (ESP) 5 810Daniil Medvedev (RUS) 5 065 (-3)Alexander Zverev (ALL) 5 040 (-3)Stefanos Tsitsipas (GRE) 4 810 (-1)Novak Djokovic (SER) 3 570 (-1)Cameron Norrie (GBR) 3550 (+1)Andrey Rublev (RUS) 3 390 (+2)Hubert Hurkacz (POL) 3 355...