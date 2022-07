Classement ATP : Alcaraz dans le Top 5, Gaston et Gasquet dégringolent

Halys quatrième joueur français

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement du lundi 25 juillet 2022

Gaël Monfils (FRA) 1 615 (+1)

Benjamin Bonzi (FRA) 1 001 (-1)

Arthur Rinderknech (FRA) 785 (-5)

Quentin Halys (FRA) 659 (+5)

Hugo Gaston (FRA) 657 (-16)

Adrian Mannarino (FRA) 655 (+2)

Richard Gasquet (FRA) 646 (-15)

Benoît Paire (FRA) 556 (-2)

Il a seulement 19 ans, mais le voilà déjà 5eme mondial ! Finaliste du tournoi de Hambourg dimanche, Carlos Alcaraz (19 ans, 2 mois et 20 jours) entre un peu plus dans l'histoire ce lundi, en devenant le deuxième plus jeune joueur à entrer dans le Top 5, derrière un certain Rafael Nadal, qui avait 18 ans et 11 mois lorsqu'il est devenu n°5 mondial en mai 2005, et devant un certain Novak Djokovic, qui avait 19 ans et 11 mois quand il est devenu n°5 mondial en avril 2007.Il s'agit du seul changement dans le Top 10, où la plupart des joueurs étaient au repos la semaine passée. Daniil Medvedev est toujours en tête avec 925 points d'avance sur Alexander Zverev et 1610 sur Rafael Nadal. Cette semaine, seulement deux joueurs du Top 10 vont jouer en tournoi : Carlos Alcaraz et Jannik Sinner à l'ATP 250 d'Umag. Vainqueur du tournoi de Hambourg, l'Italien Lorenzo Musetti (20 ans) effectue un bond au classement, avec 31 places de mieux pour se retrouver 31eme.Côté français, Gaël Monfils, qui n'a plus joué depuis début mai, gagne une place et se retrouve 19eme, en profitant de la chute d'une place de Roberto Bautista Agut. Si tout va bien, on le retrouvera dans deux semaines à Montréal. Quentin Halys, seulement entré dans le Top 100 il y a quelques mois, poursuit sa progression. Le joueur de 25 ans est désormais 74eme mondial et 4eme français.(qui se déroulait une semaine avant en 2021). Constant Lestienne (30 ans) pourrait quant à lui devenir le prochain Français à découvrir le Top 100. Il a remporté le Challenger de Pozoblanco samedi et le voici 105eme.Alexander Zverev (ALL) 6 850Rafael Nadal (ESP) 6 165Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 045Carlos Alcaraz (ESP) 4 895 (+1)Casper Ruud (NOR) 4 890 (-1)Novak Djokovic (SER) 4 770Andrey Rublev (RUS) 3 575Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 445Jannik Sinner (ITA) 3 185