Classement ATP : Alcaraz 6eme mondial, Halys découvre le Top 100

Halys franchit le cap

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement du lundi 9 mai 2022



Gaël Monfils (FRA) 1 745

Ugo Humbert (FRA) 1 069 (+2)



Benjamin Bonzi (FRA) 914 (+10)

Arthur Rinderknech (FRA) 907 (-2)

Benoît Paire (FRA) 889 (-3)



Hugo Gaston (FRA) 867

Adrian Mannarino (FRA) 848 (-4)

Richard Gasquet (FRA) 808



Quentin Halys (FRA) 655 (+1)

Il a réussi une semaine incroyable à Madrid, il est récompensé au classement ATP. Vainqueur notamment de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, qui a fêté ses 19 ans jeudi, gagne trois places pour se retrouver n°6 mondial ! Le joueur espagnol, grâce à ses 955 points supplémentaires, dépasse Casper Ruud, Matteo Berrettini et Andrey Rublev pour se retrouver aux portes du Top 5. Absent à Rome cette semaine pour mieux se focaliser sur Roland-Garros, Alcaraz ne poursuivra pas sa folle ascension, mais il a une belle chance d'être tête de série n°6 Porte d'Auteuil, alors qu'il était seulement 31eme mondial en début de saison ! Le classement est toujours dominé par Novak Djokovic, avec 270 points d'avance sur Daniil Medvedev.Le Russe reviendra quant à lui sur le circuit la semaine prochaine à Genève. Quatrième, Rafael Nadal pourrait quant à lui être dépassé par Stefanos Tsitsipas s'il ne va pas loin à Rome. Toujours dans le Top 10, Matteo Berrettini, blessé, perd deux places et se retrouve 8eme.Côté français, le classement est toujours mené par Gaël Monfils, 21eme mais absent à Rome pour cause de blessure au pied. Ugo Humbert (44eme) et Benjamin Bonzi (60eme, qui disputera la finale du Challenger d'Aix-en-Provence ce lundi) suivent, mais aucun Bleu ne sera présent dans la capitale italienne. Arthur Rinderknech et Adrian Mannarino perdent des places. Mais la bonne nouvelle de ce lundi est l'entrée dans le Top 100 de Quentin Halys, qui avait été 102eme en février 2018 et qui franchit enfin ce cap, à 25 ans.Il joue cette semaine le Challenger de Bordeaux.Daniil Medvedev (RUS) 7 990Alexander Zverev (ALL) 7 020Rafael Nadal (ESP) 6 435Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 750Carlos Alcaraz (ESP) 4 773 (+3)Andrey Rublev (RUS) 4 115 (+1)Matteo Berrettini (ITA) 3 895 (-2)Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 760 (+1)Casper Ruud (NOR) 3 760 (-3)