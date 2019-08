Cincinnati: Wawrinka écarte (encore) Dimitrov

Comme cette année à Roland-Garros, et la semaine dernière à Montréal, Stan Wawrinka a pris le meilleur sur Grigor Dimitrov au 1er tour du Masters 1000 de Cincinnati.

Le Bulgare s'est toutefois bien défendu, puisqu'il avait remporté la première manche, mais c'est le Suisse qui a eu le dernier mot. Non sans difficulté car "Stan" a servi trois fois pour le match dans le troisième set avant de devoir passer par le tie-break pour conclure (5-7, 6-4, 7-6 [4]).

Au prochain tour, Wawrinka sera opposé au Russe Andrey Rublev.

