Cincinnati: Tsitsipas aussi à la trappe

Quelques minutes après Kei Nishikori (n°6), une autre tête de série a baissé les armes dès son entrée en lice au Masters 1 000 de Cincinnati : Stefanos Tsitsipas (n°5) est tombé sous les coups d'un Jan-Lennard Struff (35e mondial) qui, à 29 ans, semble enfin décidé à confirmer tout le potentiel qu'on lui connaît ; l'Allemand s'impose au terme d'un superbe combat en 3 sets et 2h14 (6-4, 6-7 [5], 7-6 [6]) face au Grec, qui était déjà passé à 2 points de la défaite dans la seconde manche.

Struff aura rendez-vous au prochain tour avec l'homme en forme du moment, le Russe Daniil Medvedev, tombeur de Benoît Paire.

Struff-sational! @Struffitennis notches his fourth Top 10 win of 2019 with a 6-4 6-7(5) 7-6(6) win over Stefanos Tsitsipas at #CincyTennis pic.twitter.com/i8BWy7RRBV