Il en faut parfois peu, pour faire dégoupiller Nick Kyrgios. Mercredi à Cincinnati, lors de son 16ème de finale contre Karen Khachanov, l’Australien, brillant vainqueur à Washington au début du mois, a commencé à monter en température alors qu’il servait à 5-5 dans le deuxième set, après une première manche remportée au tie-break.

Fergus Murphy, l’arbitre de chaise irlandais, a fait démarrer le décompte du temps entre deux de ses points et Kyrgios n’a pas, mais alors pas du tout aimé. Les insultes ont commencé à fuser, et le bouillant Aussie a fini par écoper d’un point de pénalité après avoir cédé cette deuxième manche au jeu décisif. Ce qui lui a donné l’occasion d’adresser un nouveau tacle à Nadal: "Si on prend seulement la routine de Rafa, ça prend au moins 20 secondes. C'est une blague, je suis un des joueurs les plus rapides."



Un côté pathétique

Il rentrait ensuite aux vestiaires pour une pause toilettes, sauf qu’il en profitait pour exploser deux raquettes dans le couloir ! La suite avait un côté pathétique, Kyrgios balançant le troisième set face à un Russe impassible. Battu (6-7[3], 7-6[4], 6-2), il refusait de serrer la main de l’arbitre, l’insultant une nouvelle fois au passage, avant de cracher dans sa direction… Peut-être le dérapage de trop pour le 27e joueur mondial, qui risque une lourde sanction. Khachanov, pas perturbé le moins du monde par toute cette agitation, affrontera lui Lucas Pouille pour une place en quarts de finale du tournoi de l’Ohio, où Kyrgios n’aura probablement pas gagné beaucoup de fans.