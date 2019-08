Cincinnati: Gasquet se sort du piège Delbonis

Il aura fallu un set à Richard Gasquet pour sortir de la torpeur dans laquelle le Français semblait maintenu ce mercredi, au Masters 1 000 de Cincinnati, écrasé par le climat torride du jour (33 degrés et 77 % d'humidité dans l'air).

Mené 5 jeux à 2 par l'Argentin Federico Delbonis, le Français, vainqueur en 2 sets et 1h53 (7-5, 7-6 [1]), va se réveiller, mais surtout profiter de la panne de courant de son adversaire, enchaînant faute sur faute pour lui permettre de recoller à 5-5, faire le break dans la foulée et conclure cette première manche sur le premier bon point de ce match. Un nouveau break pour entamer le second set sera effacé par Delbonis pour arracher le jeu décisif que Gasquet aura le bon goût de dominer.

Le Biterrois a une belle carte à jouer dans une partie basse du tableau très dégarnie avec la perspective d'un 8e de finale à jouer face au vainqueur du match entre un autre Argentin, Diego Schwartzman, et le Roumain Radu Albot.