Cincinnati: Djokovic renversé par Medvedev

Deux finales de Masters 1 000 en deux semaines, c'est l'énorme bilan de Daniil Medvedev, qui a créé la sensation dans la nuit de samedi à dimanche, à Cincinnati, où le n°1 mondial Novak Djokovic a subi la loi du n°8 mondial en demi-finales.

Le Russe, qui avait déjà débuté sa tournée nord-américaine par une première finale à Washington, s'impose, malgré la perte du premier set, en 3 manches (3-6, 6-3, 6-3) et peut se targuer désormais d'avoir dominé le Serbe tant sur terre que sur dur cette saison ; une performance rare, qui le hisse aux côtés de cadors : Andy Murray, Rafael Nadal et Roger Federer, les seuls jusqu'à présent capables d'un tel bilan face au 'Djoker', rien que ça !

Medvedev (23 ans) tentera ce dimanche face au Belge David Goffin, tombeur de Richard Gasquet un peu plus tôt, de remporter le premier grand titre d'une jeune carrière déjà si prometteuse. Aucun des 2 finalistes n'a jamais remporté un Masters 1 000 à ce jour.

Absolute stunner



The moment @DaniilMedwed took out World No.1 Novak Djokovic to reach the #CincyTennis final. pic.twitter.com/EAaMU7zu4E