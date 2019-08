Cincinnati: Cilic toujours dans le dur

Vainqueur du tournoi en 2016, Marin Cilic a été éliminé ce lundi dès le 1er tour du Masters 1000 de Cincinnati. Le Croate a été victime du Moldave Radu Albot, vainqueur en deux sets (6-4, 7-6 [6]) et un peu moins de deux heures de jeu. Demi-finaliste l'an passé, Cilic, ancien n°3 mondial, va quitter le Top 20 du classement ATP lundi prochain.

A bold beginning! @RaduAlbot knocks off 2016 champion Marin Cilic on his #CincyTennis debut, 6-4 7-6(6). pic.twitter.com/KT4YPxOHee