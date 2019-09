Chengdu: 3e titre pour Carreno Busta

Pablo Carreno Busta s’est offert son troisième titre en carrière ce dimanche à Chengdu après un combat acharné contre Alexander Bublik en 3 sets (6-7 [5], 6-4, 7-6 [3]) et 2h08 de jeu.

L’Espagnol s’est compliqué la vie en perdant la première manche alors qu’il s’était procuré deux balles de set sur mise en jeu adverse. Mais le Kazakh n’a jamais trouvé la faille face à un très bon serveur (79% de premières, une seule balle de break concédée et sauvée).

C’est le premier sacre sur le circuit pour le 63e joueur mondial depuis Estoril en mai 2017. Bublik (71e) perd lui sa première finale.

Champion in Chengdu! @pablocarreno91 secures his first ATP title since 2017, downing Alexander Bublik 6-7(5) 6-4 7-6(3)



