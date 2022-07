Challenger : Thiem gagne son premier match depuis quatorze mois

Onze défaites d'affilée pour Thiem

12 mai 2021 - 5 juillet 2022. Il s'est passé quasiment quatorze mois entre les deux victoires de Dominic Thiem dans un match de compétition ! Longtemps blessé puis en cruel manque de résultats, l'Autrichien de 28 ans a enfin entendu "jeu, set et match Thiem", ce mardi, même si ce n'était pas sur le circuit ATP mais le circuit Challenger, à Salzbourg. « Le sourire sur mon visage dit tout. Je suis si heureux de ce match. C’était si spécial de gagner ici à la maison, en Autriche, devant des fans géniaux.», a écrit l’ancien n°3 mondial, aujourd’hui 346eme, après sa victoire 6-4, 7-5 sur son compatriote Filip Misolic, 210eme, en seizièmes de finale. Après sa victoire à l'US 2020, suivie d'un quart de finale à Roland-Garros et une finale au Masters, le joueur autrichien avait eu bien du mal à se remettre dans le bain en 2021 (huitièmes de finale à l'Open d'Australie, demi-finale à Madrid pour résultats marquants), la faute à une grosse fatigue mentale, et son incroyable série de défaites avait débuté le 13 mai en huitièmes de finale à Rome contre Lorenzo Sonego.Il avait ensuite perdu d'entrée à Lyon et à Roland-Garros. Puis Thiem avait décidé de préparer Wimbledon du côté de Majorque, et son match contre Adrian Mannarino a marqué un tournant dans sa saison (sa carrière ?) car il s'est gravement blessé au poignet. Le joueur autrichien, ensuite blessé au niveau de la jointure des doigts, a finalement fait son retour à la compétition à Marrakech le 29 mars 2022. Mais il a perdu dès son entrée en lice, tout comme à Belgrade, Estoril, Madrid, Rome, Genève et Roland-Garros !Une première étape a donc été franchie ce mardi à Salzbourg, et cela lui a permis de gagner 6 points. Mais il faudra confirmer jeudi contre Facundo Bagnis, le 102eme mondial. Il devrait ensuite faire jouer son classement protégé lors des trois tournois ATP européens sur terre battue de l'été, à Bastad, Gstaad et Kiztbühel.