Si Miami est la capitale du tennis masculin ce mardi, avec tous les huitièmes de finale du deuxième Masters 1000 de la saison au menu, Marbella l'est aussi un peu, car la ville espagnole est le théâtre du grand retour à la compétition de deux anciens vainqueurs de Grand Chelem, Stan Wawrinka (37 ans, 232eme) et Dominic Thiem (28 ans, 131eme). Le Suisse disputait son premier match depuis mars 2021, lui qui avait été opéré deux fois du pied gauche, en mars et en juin l'an passé. Mais l'ancien triple vainqueur en Grand Chelem, bénéficiaire d'une wild-card pour ce tournoi Challenger sur terre battue, a été battu par Elias Ymer. Le Suédois, 131eme joueur mondial, s'est imposé 6-2, 6-4 en 1h33 pour sa toute première confrontation avec Wawrinka. Le Suisse s'est fait breaker à 1-0 et 5-2 dans le premier set et n'a pas eu la moindre opportunité de prendre le service adverse. Dans le deuxième, cela s'est un peu mieux passé pour lui, puisqu'il a mené 4-1, mais Ymer a ensuite remporté cinq jeux d'affilée, et donc le match, face à un Wawrinka peut-être un peu juste physiquement. On retrouvera le Suisse dans dix jours au Masters 1000 de Monte-Carlo, où il a également reçu une invitation.

Pas mieux pour Thiem

Dominic Thiem, qui n'avait plus joué depuis juin dernier en raison d'une blessure au poignet puis à la main, affrontait quant à lui l'Argentin Pedro Cachin (228eme) pour la première fois de sa carrière. Et l'Autrichien n'a pas fait mieux que le Suisse. Il s'est lui aussi incliné en deux sets : 6-3, 6-4 en 1h21. L'ancien vainqueur de l'US Open est lui aussi passé à côté de son début de match, et s'est retrouvé mené 5-0. Il a réussi un débreak blanc pour revenir à 3-5, mais Cachin n'a pas tremblé au moment de conclure. Dans le deuxième set, l'Argentin a breaké d'entrée et n'a ensuite perdu que six points sur sa mise en jeu, ne laissant aucune chance à Thiem, qui rate donc lui aussi son retour. Le prochain tournoi auquel il est inscrit est celui de Belgrade, la semaine du 18 avril.