Challenge Elite FFT

Hommes



DEMI-FINALES (10 JUILLET)

Gilles Simon - Hugo Grenier*

Pierre-Hugues Herbert bat Corentin Denolly : 6-1, 5-7, 10-1



*lucky-loser, remplace Hugo Gaston, qualifié mais blessé



QUARTS DE FINALE (9 JUILLET)

Gilles Simon bat Mathias Bourgue : 6-1, 6-4

Hugo Grenier* bat Alexandre Muller : 6-4, 6-2

Corentin Denolly bat Nicolas Mahut : 6-4, 6-4

Pierre-Hugues Herbert bat Geoffrey Blancaneaux : 6-3, 6-1



*lucky-loser, remplace Hugo Gaston, qualifié mais blessé



PHASE DE POULE (DU 6 AU 8 JUILLET)

Poule A

1- Gilles Simon : 2 victoires, 0 défaite, 4 sets gagnés, 0 set perdu >>> QUALIFIE

2- Manuel Guinard : 1 victoire, 1 défaite, 3 sets gagnés, 2 sets perdus

3- Dan Added : 0 victoire, 2 défaites, 0 set gagné, 4 sets perdus



Manuel Guinard bat Dan Added : 6-4, 6-4

Gilles Simon bat Dan Added : 6-1, 7-6 (1)

Gilles Simon bat Manuel Guinard : 7-6 (5), 5-7, 10-5



Poule B

1- Pierre-Hugues Herbert : 2 victoires, 0 défaite, 4 sets gagnés, 1 set perdu >>> QUALIFIE

2- Hugo Grenier : 1 victoire, 1 défaite, 3 sets gagnés, 2 sets perdus

3- Rayanne Roumane : 0 victoire, 2 défaites, 0 set gagné, 4 sets perdus



Hugo Grenier bat Rayanne Roumane : 6-3, 6-1

Pierre-Hugues Herbert bat Rayanne Roumane : 6-3, 6-2

Pierre-Hugues Herbert bat Hugo Grenier : 6-7 (7), 6-3, 10-6



Poule C

1- Geoffrey Blancaneaux : 2 victoires, 0 défaite, 4 sets gagnés, 0 set perdu >>> QUALIFIE

2- Kyrian Jacquet : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 3 sets perdus

3- Grégoire Barrère : 0 victoire, 2 défaites, 1 set gagné, 4 sets perdus



Kyrian Jacquet bat Grégoire Barrère 6-3, 3-6, 10-2

Geoffrey Blancaneaux bat Grégoire Barrère : 7-6 (4), 6-2

Geoffrey Blancaneaux bat Kyrian Jacquet : 7-5, 6-1



Poule D

1- Hugo Gaston : 1 victoire, 1 défaite, 3 sets gagnés, 2 sets perdus >>> QUALIFIE

2- Maxime Chazal : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 2 sets perdus

3- Antoine Hoang, 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 3 sets perdus



Hugo Gaston bat Maxime Chazal : 6-2, 6-0

Maxime Chazal bat Antoine Hoang : 6-1, 7-6 (5)

Antoine Hoang bat Hugo Gaston : 6-4, 6-4, 10-7



Poule E

1- Alexandre Muller : 2 victoires, 0 défaite, 4 sets gagnés, 2 set perdu >>> QUALIFIE

1- Arthur Cazaux : 1 victoire, 1 défaite, 3 sets gagnés, 2 sets perdus

3- Enzo Couacaud : 0 victoire, 2 défaites, 1 set gagné, 4 sets perdus



Alexandre Muller bat Arthur Cazaux : 4-6, 6-2, 10-7

Arthur Cazaux bat Enzo Couacaud : 6-4, 7-5

Alexandre Muller bat Enzo Couacaud : 6-7 (4), 6-3, 10-8



Poule F

1- Corentin Denolly : 2 victoires, 0 défaite, 4 sets gagnés, 1 set perdu >>> QUALIFIE

2- Antoine Escoffier : 1 victoire, 1 défaite, 3 sets gagnés, 2 sets perdus

3- Maxime Janvier : 0 victoire, 2 défaites, 0 set gagné, 4 sets perdus



Corentin Denolly bat Antoine Escoffier : 6-7 (6), 6-4, 10-5

Antoine Escoffier bat Maxime Janvier : 6-2, 6-4

Corentin Denolly bat Maxime Janvier : 6-2, 6-2



Poule G

1- Mathias Bourgue : 2 victoires, 0 défaite, 4 sets gagnés, 1 set perdu >>> QUALIFIE

2- Harold Mayot : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 3 sets perdus

3- Quentin Halys : 0 victoire, 2 défaites, 2 sets gagnés, 4 sets perdus



Mathias Bourgue bat Harold Mayot : 6-4, 6-2

Harold Mayot bat Quentin Halys : 6-4, 4-6, 10-6

Mathias Bourgue bat Quentin Halys : 7-5, 2-6, 11-9



Poule H

1- Nicolas Mahut : 2 victoires, 0 défaite, 4 sets gagnés, 0 set perdu >>> QUALIFIE

2- Antoine Cornut Chauvinc : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 2 sets perdus

3- Baptiste Crepatte : 0 victoire, 2 défaites, 0 set gagné, 4 sets perdus



Nicolas Mahut bat Antoine Cornut Chauvinc : 7-6 (5), 7-6 (3)

Antoine Cornut Chauvinc bat Baptiste Crepatte : 6-1, 6-2

Nicolas Mahut bat Baptiste Crepatte : 6-4, 6-1



Femmes



FINALE (11 JUILLET)

Fiona Ferro - Kristina Mladenovic



DEMI-FINALES (10 JUILLET)

Fiona Ferro bat Myrtille Georges : 6-4, 6-4

Kristina Mladenovic bat Jessika Ponchet : 6-1, 6-1



QUARTS DE FINALE (9 JUILLET)

Fiona Ferro bat Alizé Cornet : 6-3, 6-3

Myrtille Georges bat Clara Burel : 4-6, 6-4, 10-5

Jessika Ponchet bat Harmony Tan : 6-3, 7-6 (4)

Kristina Mladenovic bat Pauline Parmentier : 2-6, 6-4, 11-9



PHASE DE POULE (DU 6 AU 8 JUILLET)

Poule A

1- Clara Burel : 2 victoires, 0 défaite, 4 sets gagnés, 0 set perdu >>> QUALIFIEE

2- Kristina Mladenovic : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 2 sets perdus >>> QUALIFIEE

3- Chloé Paquet : 0 victoire, 2 défaites, 0 set gagné, 4 sets perdus



Clara Burel bat Kristina Mladenovic : 6-2, 7-5 (5)

Kristina Mladenovic bat Chloé Paquet : 7-6 (4), 7-5

Clara Burel bat Chloé Paquet : 6-3, 6-1



Poule B

1- Fiona Ferro : 2 victoires, 0 défaite, 4 sets gagnés, 1 set perdu >>> QUALIFIEE

2- Jessika Ponchet : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 2 sets perdus >>> QUALIFIEE

3- Amandine Hesse : 0 victoire, 2 défaites, 1 set gagné, 4 sets perdus



Fiona Ferro bat Jessika Ponchet : 6-3, 6-3

Jessika Ponchet bat Amandine Hesse : 7-5, 7-6 (5)

Fiona Ferro bat Amandine Hesse : 6-0, 4-6, 10-4



Poule C

1- Harmony Tan : 1 victoire, 1 défaite, 3 sets gagnés, 2 sets perdus >>> QUALIFIEE

2- Alizé Cornet : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 2 sets perdus >>> QUALIFIEE

3- Diane Parry : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 3 sets perdus



Diane Parry bat Harmony Tan : 6-3, 4-6, 10-5

Harmony Tan bat Alizé Cornet : 7-6 (3), 6-3

Alizé Cornet bat Diane Parry : 6-4, 7-6 (6)



Poule D

1- Pauline Parmentier : 1 victoire, 1 défaite, 3 sets gagnés, 2 sets perdus >>> QUALIFIEE

2- Myrtille Georges : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 3 sets perdus >>> QUALIFIEE

3- Tessah Andrianjafitrimo : 1 victoire, 1 défaite, 3 sets gagnés, 3 sets perdus



Pauline Parmentier bat Tessah Andrianjafitrimo : 7-5, 7-5

Tessah Andrianjafitrimo bat Myrtille Georges : 2-6, 6-3, 10-4

Myrtille Georges bat Pauline Parmentier : 6-0, 6-7 (5), 10-7



Avec A.S