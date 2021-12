La joie des Toulousains, nouveaux champions de France par équipes 🎉🏆 https://t.co/XIU0jGqh9D pic.twitter.com/Vslcc9F6zT

Près de 14 000 euros pour les Aces du coeur

"Qui ne saute pas n'est pas tou-lou-sain !" Des refrains à la gloire de leur équipe préférée, les supporters venus en nombre de la Ville Rose ont pu en chanter toute la soirée sur le chemin du retour. Les héros ne se sont pas fait prier non plus pour savourer jusqu'au petit matin la plus belle page de l'histoire du club.Benjamin Bonzi (64eme mondial) et Hugo Gaston (67eme), les deux chefs de file de cette équipe toulousaine qui compte également parmi ses rangs Hugo Nys ou encore le jeune Arthur Cazaux, actuellement blessé, avaient tous deux remporté leur simple du jour dans cette finale qui opposait les futurs champions aux Nordistes du TC Loon-Plage.Le premier, révélation de la saison chez les Tricolores avec le bizuth de la dernière Coupe Davis Arthur Rinderknech, avait eu le dernier mot au super tie-break (6-4, 4-6, 10-4) face à l'ancien numéro 1 français Lucas Pouille, tandis que le second, auteur d'un parcours étonnant à Bercy récemment et qui s'était empressé de retrouver son club après l'élimination des Bleus en Coupe Davis, avait nettement dominé (6-1, 7-5) le Néerlandais Botic Van de Zandschulp. Toulouse, tombeur notamment sur son parcours du TC Paris de Nicolas Mahut et Gilles Simon ou encore de Clermont (Oise) et Damir Dzumhur, en demi-finales quelques jours plus tôt, a pourtantEt précisément jusqu'au dernier des deux doubles, dans la mesure où Bonzi et Nys avaient montré la voie face à Vliegen et Laaksonen, corrigés par les deux Toulousains (6-0, 6-3) alors que le second, au même titre qu'Antoine Hoang avait permis à Loon de mener à deux reprises dans cette finale. Sadio Doumbia et Fabien Reboul n'ont pas eu la vie facile, eux, en revanche, ensuite face à Pouille et à Antoine Hoang, l'un des meilleurs amis de Bonzi sur le circuit et dans la vie.Après avoir écarté deux balles de match, l'autre tandem du Stade toulousain l'a finalement emporté 11-9 dans le super tie-break (4-6, 6-3, 11-9). Dans une ambiance de stade de foot, la nuit folle des Toulousain et de leurs supporters ne faisait alors que commencer. Comme les rugbymen, les tennismen de la préfecture de Haute-Garonne sont champions de France. "Toulousains, Toulousains, Toulousains... !"A noter qu'en plus de sacrer Toulouse,en faveur de l'association « Les Pupilles de l’Enseignement Public du Val-de-Marne (PEP94) », et plus précisément de leur projet « Jeunes en actions », dispositif d'éducation citoyenne et de promotion de la culture d'engagement auprès de jeunes val-de-marnais pour leur permettre de devenir conscients de leur capacité d’agir et d'améliorer le monde qui les entoure. "Les Aces du coeur", initiative solidaire lancée en 2015 par BNP Paribas qui récompense les aces réussis lors de tournois partenaires comme Roland-Garros, l'Open 13 de Marseille ou l'Open Parc de Lyon, le tout au bénéfice de projets sociétaux ou visant à améliorer les conditions de vie dans les services de néonatalogie d'hôpitaux situés à proximité des tournois en question, avaient été déployés depuis le 9 août dernier sur l'ensemble des matchs des Championnats de France individuels ainsi que sur les phases finales par équipe Pro A, avec pour chaque ace réalisé 10 euros récolté pour « Les Pupilles de l’Enseignement Public du Val-de-Marne (PEP94) ». Le chèque a été remis mercredi 15 décembre dernier à l'association récipiendaire en présence de la directrice de l'association Anne-Cécile Antalik et la directrice de territoire de Créteil Marie-Hélène Grangien.