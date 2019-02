Buenos Aires: Schwartzman élimine Thiem en demi-finales

L'Argentin Diego Schwartzman a sauvé une balle de match samedi en demi-finale contre Dominic Thiem et s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP 250 de Buenos Aires. Le 19e joueur mondial et natif de la capitale argentine a fini par se qualifier après plus de 2h30 de match (2-6, 6-4, 7-6[5]). Il affrontera l'Italien Marco Cecchinato, facile tombeur de Guido Pella (6-4, 6-2), classé juste devant lui à l'ATP, dimanche en finale. Le vainqueur décrochera le troisième titre de sa carrière, ils en comptent pour le moment deux chacun.