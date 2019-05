Bordeaux (Cha.): Pouille en finale

Venu sur les courts de la Villa Primrose pour accumuler les matches, Lucas Pouille disputera dimanche la finale du Challenger de Bordeaux.

Alors qu'il était sans victoire depuis trois mois au moment d'attaque le tournoi, le Nordiste monte en puissance au fil des rencontres, puisque après trois succès en trois sets lors des premiers tours, le protégé d'Amélie Mauresmo n'a fait qu'une bouchée de Grégoire Barrere (6-1, 6-3) en demi-finale.

"Le niveau de jeu est de mieux en mieux, ça monte crescendo, a confié le Français à Sud-Ouest. Il va falloir se préparer pour demain (dimanche) et donner le maximum pour faire le meilleur match possible et essayer de gagner le tournoi. Ce serait génial." Tête de série n°1 du tournoi, Pouille sera opposé au Slovaque Filip Horansky ou au Suédois Mikael Ymer.