Benoit Paire privé de JO !

Benoît Paire ne participera pas aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le tennisman, 35eme mondial et âgé de 31 ans, a été sanctionné par la Fédération française de tennis, après ses dérapages de ces derniers temps. Ces dernières semaines, l'Avignonnais n'a clairement pas arrêté de faire parler de lui, tant sur les différents courts qu'il a tout récemment arpentés que par ses différentes sorties, concernant ainsi notamment ses fameux coups de blues du moment.

Paire s'est récemment plaint des tribunes vides



Ces derniers visaient ainsi notamment les tribunes vides qui l'entourent durant ses matchs, en raison de la pandémie de coronavirus et des restrictions sanitaires actuellement toujours en vigueur. Dans un premier temps, Paire avait reçu une mise en garde de la part du comité d'éthique de la FFT, à la mi-mars, après notamment sa très difficile tournée américaine. Finalement, le joueur s'en était sorti avec une lettre d'excuses. A cette époque, dans des propos rapportés par L'Equipe, Gilles Moretton, tout nouveau président de la Fédération française de tennis, avait alors notamment déclaré, après s'être entretenu au téléphone avec Benoît Paire : « J'ai pour habitude et notamment auprès des joueurs de leur dire en face ce que j'ai à leur dire, et Arnaud Clément l'a fait également. On a fixé nos règles du jeu. »