Bastad: Jarry ouvre son compteur

Après deux échecs en finale, Nicolas Jarry a remporté ce dimanche le premier titre de sa carrière, à Bastad. Sur la terre battue suédoise, le Chilien n'a perdu aucun set de la semaine jusqu'à sa victoire en finale sur l'Argentin Juan Ignacio Londero (7-6 [7], 6-4). Jarry, 23 ans, va atteindre le meilleur classement sa carrière (38e).

Magic moment! @NicoJarry claims his first ATP title at Swedish Open Tennis with a 7-6(7) 6-4 win over Juan Ignacio Londero in Bastad. pic.twitter.com/RLsRcftFVK