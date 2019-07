Bastad: Jarry-Londero, finale de terriens

Nicolas Jarry, tombeur en quarts de finale de Jérémy Chardy, s'est qualifié pour la finale du tournoi de Bastad, en dominant en demi-finales l'Argentin Federico Delbonis (6-3, 6-2).

Le Chilien affrontera dimanche Juan Ignacio Londero, qui avait également éliminé vendredi un Français (Richard Gasquet), et qui s'est défait de son côté d'Albert Ramos-Vinolas (6-3, 6-4).

Après ses défaites en finale à Sao Paulo et à Genève, Jarry est en quête de son premier titre ATP. Londero, lui, s'est déjà imposé sur la terre battue de Cordoba cette année, après avoir battu... Jarry au 1er tour.

Cordoba (2019)

Bastad (2019) ❓@juanlondero will battle Jarry for his second ATP title at the #SwedishOpen after dispatching Ramos-Vinolas in straight sets! pic.twitter.com/5kiC1Vn0Co