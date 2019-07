Bastad: Gasquet cède, et va quitter le Top 50

Richard Gasquet a rendu les armes en quarts de finale du tournoi de Bastad.

Le Biterrois a cédé au bout d'un rude combat contre l'Argentin Juan Ignacio Londero (7-6 [5], 4-6, 6-3 en 2h51), qui l'avait déjà éliminé à Roland-Garros.

Gasquet, qui était finaliste en Suède l'an passé, va reculer au classement ATP et se retrouver au mieux 67e lundi prochain, lui qui pointe cette semaine en 50e position.

