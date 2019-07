Bastad: Chardy balayé par Jarry

La terre battue aura été fatale à Jérémy Chardy (80e mondial) ce vendredi à Bastad en quarts de finale face à Nicolas Jarry (64e). Le Français s’est lourdement incliné en deux sets (6-1, 6-4) alors qu’il restait sur une victoire face au joueur de 23 ans au 1er tour du Masters 1000 de Miami, sur dur, en mars dernier.

Sur sa surface de prédilection, le Chilien s’est montré sans pitié pour le Palois, acculé au service (23% de points gagnés sur second service et 0/4 sur les balles de break sauvés) et débordé par la puissance adverse. Résultat : 6-1, 3-0 en 40 minutes de jeu. Un débreak pour l’honneur n’aura rien changé. Jarry va affronter en demi-finale Federico Delbonis (70e) ou Joao Sousa (56e).