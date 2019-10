Bâle: Zverev tombe d’entrée

Tête de série numéro 2 à Bâle, Alexander Zverev s’est incliné dès le premier tour du tournoi suisse mardi.

L’Allemand, 6e au classement ATP, s’incline en deux manches contre Taylor Fritz (7-6[7], 6-4), après avoir laissé filer une balle de set dans le tie-break du premier acte.

L’Américain (n°31) affrontera au deuxième tour l’Australien Alex De Minaur (n°28), titulaire d’une wild-card.

HUGE win for @Taylor_Fritz97



He's defeated No. 2 seed Alex Zverev 7-6 6-4 to move into the second round at the #SwissIndoorsBasel. pic.twitter.com/29dTBYdnZ5