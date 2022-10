Bâle : Mannarino encore sorti d'entrée

Le quart de finale (perdu contre le futur vainqueur Andrey Rublev) d'Adrian Mannarino à Astana du 7 octobre dernier paraît presque déjà loin. Au lendemain de son beau parcours au Kazakhstan, le Francilien de 34 ans, profitant des nouveaux soucis physiques de Gaël Monfils, de surcroît récent papa pour la première fois, s'était hissé au sommet du classement du tennis français. Depuis, Mannarino n'a... plus gagné un match. Sorti d'entrée la semaine dernière à Naples par l'Argentin Pedro Cachin, 55eme au classement, dans une ambiance de corrida provoquée par les supporters locaux n'ayant pas oublié un autre (illustre) représentant de l'Argentine et toujours légende de la ville Diego Maradona, le de nouveau numéro 2 français promu numéro 1 le temps d'une semaine uniquement (il a rétrogradé derrière Gaël Monfils après cette élimination dès le premier tour en Italie) a vécu la même mésaventure ce lundi à Bâle. Opposé cette fois à un joueur le devançant dans la hiérarchie en la personne du Néerlandais Botic van de Zandschulp, le 42eme mondial a bien résisté, mais pour finir par déchanter une nouvelle fois, contre le 35eme au classement.

Mannarino avait pourtant entamé le dernier set de manière rêvée

Le Français, mené un set à rien, a recollé à une manche partout avant de laisser passer sa chance dans le dernier set. Le vainqueur en août dernier du tournoi de Winston-Salem (son deuxième titre sur le circuit après sa victoire à s'Hertogenbosch en 2019) avait en effet réussi l'entame parfaite dans cette troisième manche (3-0). Malheureusement pour Mannarino, il s'est ensuite complètement écroulé et a laissé son adversaire aligner... cinq jeux de suite. Un scénario et un dénouement d'autant plus regrettable pour notre représentant qu'en demi-finales deux mois plus tôt en Caroline du Nord, il avait balayé (6-0, 6-4) le Néerlandais. Revoici donc le protégé d'Erwann Tortuyaux plongé en plein doute alors que se profile ce tournoi de Bercy dont le 8eme de finaliste de l'édition 2020 avait été éjecté l'année dernière par Gaël Monfils.