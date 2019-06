Baghdatis annonce sa retraite

C’est bientôt terminé pour Marcos Baghdatis. Le joueur de tennis chypriote a annoncé qu’il arrêterait sa carrière après Wimbledon, à l’âge de 34 ans.

Le 138e joueur mondial a remporté quatre titres sur le circuit (son dernier remonte à 210). En Grand Chelem, son meilleur résultat reste une finale en Australie, en 2006. C’est d’ailleurs lors de cette même année qu’il avait atteint le 8e rang à l’ATP, son meilleur classement.

"Thank you for always believing in me." @marcosbaghdatis has announced that @Wimbledon will be his last tournament as a professional on the #ATPTour. pic.twitter.com/kBLsJp26Ls