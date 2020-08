Australie : L'ATP Cup 2021 maintenue ?

Cette saison 2020 de tennis n'en finit décidément plus d'être perturbée. Mais cette pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, pourrait même entraîner des ajustements en 2021. L'une des premières compétitions à se dérouler en janvier prochain est censée être l'ATP Cup. A ce propos, Craig Tiley a clamé qu'il souhaitait que cette épreuve ait lieu. Dans tous les cas, lui-même aimerait la maintenir.

Tiley : « Nous parlons beaucoup à l'ATP chaque semaine »



Dans un entretien accordé à Reuters, le directeur de l'Open d'Australie a confié qu'il était actuellement et même régulièrement en discussions avec l'ATP pour que la prochaine édition de l'ATP Cup puisse se dérouler le plus normalement possible : « Nous parlons beaucoup à l'ATP chaque semaine. Nous voulons tous les deux que l'événement ait lieu. Ça a été un grand événement pour débuter l'année et ça a été un énorme succès. Nous prévoyons encore de l'avoir dans trois villes et nous travaillons avec ces villes. Nous avons beaucoup de travail à faire sur le plan logistique pour que tout cela fonctionne. Nous devons nous assurer que les joueurs soient en sécurité. Mais je pense qu'ils (ndlr : les joueurs) vont être plutôt enthousiastes à l'idée de jouer au tennis avec des spectateurs en janvier. »

En 2021, cette épreuve connaîtra alors sa deuxième édition. Comme en janvier dernier, elle est donc censée se dérouler dans trois villes australiennes. La Serbie aura-t-elle tout de suite un successeur ? Réponse certainement d'ici les prochaines semaines.