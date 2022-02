ATP/Tsonga : « La victoire de Rafa a été inspirante »

Jo-Wilfried Tsonga le reconnait sans problème, il est "l'ombre du joueur qu'il a été". Mais cette victoire au premier tour du tournoi de Montpellier contre le qualifié polonais Zuk est sa première sur le circuit ATP depuis onze mois, et cela lui fait le plus grand plaisir, lui qui occupe désormais la 259eme place mondiale, à 36 ans, et qui bénéficie d'un classement protégé jusqu'à la fin mars pour participer aux tournois qu'il souhaite. « C’est mon retour sur le circuit ATP, ça fait un petit moment que je n’ai pas joué, je suis super content de pouvoir gagner, ça veut dire beaucoup. Ces derniers mois c’était compliqué, je n’ai pas beaucoup joué. Ça fait plaisir de renouer avec la victoire. La victoire de Rafa ce week-end a été inspirante. C’est la preuve que malgré le fait qu’on soit vieillissant, mois bien physiquement que quand on avait 25 ans, on reste une génération de joueurs spéciaux », a-t-il confié en conférence de presse.

Enchaîner enfin les matchs

Blessé au dos puis au mollet la saison passé, Jo-Wilfried Tsonga reconnait que c'est difficile pour lui de revenir sur le circuit principal mais espère désormais prendre du plaisir et gagner des matchs. « Je ne vous cache pas que ce n’est pas simple. Il faut reprendre des automatismes. Il faut de nouveau accepter la douleur, aller repousser un peu la limite. La semaine dernière, j’ai joué en Challenger à Quimper et j’ai perdu parce que j’ai mis plus d’un set à rentrer dans mon match, je m’écoute un peu, je ne me force pas à aller chercher la limite physique dès le début du match. Ici, je veux veut mettre l’intensité dès la première frappe. Aujourd’hui, je ne suis pas sur un objectif de résultats. Ce qu’il y a de plus important, c’est ce que je vais produire sur le court tout au long des prochaines semaines. Il faut jouer, faire des matchs, essayer de les gagner pour répéter les situations de jeu. Le reste, ça viendra ou ça ne viendra pas. »

Tsonga redoute "la petite mort"

Alors que la retraite s'approche à grand pas, l'ancien n°5 mondial reste passionné plus que jamais par son sport et redoute le moment où il dira stop : « Je suis le circuit encore plus qu’avant, car c’est quand on se rend compte qu’on va bientôt le quitter qu’on devient encore plus passionné. Le tennis est un sport qui m’a tout donné, j’ai adoré tous les bons moments, et même les mauvais, avec le recul. Plus la fin approche, plus on se dit "ça va être une petite mort, ça va être dur", mais tous les joueurs de tennis doivent passer par là. C’est une épreuve de plus à surmonter. »