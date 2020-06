ATP/Gilles Simon : « Un paquet de gens sont bien contents d'affaiblir Djoko »

Gaël Monfils a profité du confinement et de la pause forcée du circuit ATP pour lancer sa chaîne Twich, et a créé une émission, « Smash Club », dédiée au tennis. Il a reçu de nombreux invités ces dernières semaines (Yannick Noah, Benoit Paire, Bernard Giudicelli…) et ce mercredi, c’est Gilles Simon qui était invité à donner son avis sur divers sujets d’actualité autour du tennis.

Le 54eme joueur mondial a notamment analysé le cas Novak Djokovic, et les nombreuses critiques dont il fait l’objet depuis que l’étape de l’Adria Tour qu’il organisait à Belgrade est devenu un cluster, puisque le n°1 mondial, mais aussi Borna Coric, Victor Troicki, Grigor Dimitrov et des membres de leur entourage ont contracté le coronavirus.

Simon : "Quand il veut avoir l'air cool, Djokovic ne joue pas aussi bien"



« C'est quelqu'un de très intelligent, donc tomber dans un truc aussi grossier, il ne peut que s'en prendre qu'à lui-même. C'est compliqué de se prononcer sur les répercussions de tout cela car ce n'est que de la politique. Tu auras ceux qui auront envie de ne pas donner trop d'importance à cet évènement, comme l'US Open et Roland Garros. Ils vont charger Djokovic en disant que c'est entièrement de sa faute et que ce sera mieux organisé de leur côté. Car ils n’ont pas envie que ce truc-là se répercute sur leur tournoi. Il y a un paquet de gens qui sont bien contents d'affaiblir Djoko car il prend de la place et là, il vient de tendre une perche magnifique pour se faire fracasser donc il ne va pas y louper. Si ça avait été un autre joueur, ça n'aurait pas fait deux Une de L'Equipe d'affilée sur le tennis alors que ce n’est pas arrivé depuis je ne sais combien de temps (rire). Ce n’est pas anodin, ça ne tombe pas par hasard. »

Le joueur français estime que Novak Djokovic, en cherchant toujours à se faire aimer du public, s’attire la foudre des autres joueurs et des amateurs de tennis, malgré son immense talent : « Il faut juste accepter que Roger (Federer) ce n’est pas seulement Roger dans le tennis mais dans le monde entier. C'est le sportif le plus aimé, tu ne peux pas lutter. Même si Djokovic faisait 22, 25, 36 Grands Chelem, il pourra dire qu'il a été le plus fort. Mais les gens préféreront Roger quand même. Novak, quand il oublie qu'il est moins aimé et qu'il se dit, comme à Wimbledon l'année dernière : "OK vous êtes tous contre moi, eh bien allez tous mourir, je vais le niquer (sic)", il est imbattable, tu le vois dans ses yeux. Quand il veut avoir l'air cool, il ne joue pas aussi bien et il n’est pas aussi fort car il n’a pas la même détermination. Et moi, j'adore ces moments où il s'oublie et il donne l'air de dire : " OK, les gens t'aiment plus que moi mais tu sais quoi ? Je vais te planter quand même". Et Simon sait de quoi il parle, lui qui a perdu onze fois sur douze contre le Serbe…