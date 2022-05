ATP/Djokovic : « J’avais hâte de rejoindre Roger et Rafa »

The 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ wins club ✨



Une 125eme finale pour Djokovic

Roger Federer avait atteint la barre des 1000 victoires sur le circuit ATP en janvier 2015, Rafael Nadal l’a fait en novembre 2020. Ce samedi, c’est l’autre « GOAT » du XXIeme siècle, Novak Djokovic, qui a signé son 1000eme succès en battant Casper Ruud en demi-finales à Rome, et qui rejoint également Jimmy Connors et Ivan Lendl dans ce cercle fermé des joueurs à 1000 victoires. Dans son discours d’après-match, le n°1 mondial était forcément aux anges : «Je me sens vraiment reconnaissant et privilégié d’avoir tant de victoires sur le circuit. Ça fait longtemps que j’ai gagné mon premier match (contre Arnaud Clément à Bucarest en septembre 2004, 17 ans, ndlr)... J’espère que je vais continuer à en décrocher d’autres. »Concernant le match en lui-même, le Serbe était satisfait de son niveau de jeu, malgré un petit coup de mou : « Je pense que j’ai très bien joué. J’ai commencé de façon fantastique en menant 4-0. Ensuite j’ai ralenti un peu. Mon niveau a baissé et je ne me suis pas senti super bien sur le court pendant 15, 20 minutes. Il en a profité pour revenir dans le premier set (5-3, ndlr). C’était important de gagner le dixième jeu et donc le premier set (6-4, ndlr). Dans le deuxième, les jeux étaient serrés au début. Je pense que j’ai vraiment, vraiment bien joué les quatre premiers jeux et les quatre derniers jeux du match. J’espère que j’aurai ce niveau en finale. » Une finale qu’il disputera face à Stefanos Tsitsipas, dont il se méfie énormément : « C’est encore une finale contre lui dans l’un des plus grands tournois du monde.» Vainqueur de six de ses huit matchs contre le Grec et de leurs quatre confrontations sur terre battue (dont la finale de Roland-Garros 2021), Novak Djokovic partira favori de cette finale, la 125eme de sa carrière. Il y visera un 87eme titre, mais ce serait seulement le premier en 2022.