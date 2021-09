ATP/Chardy : « Depuis que j'ai eu mon vaccin, j'enchaîne les galères »

Bientôt la retraite pour Chardy ?

Si le tennis est l’un des sports où les joueurs se sont le moins fait vacciner contre le covid-19, Jérémy Chardy avait quant à lui décidé de recevoir deux doses de Pfizer au mois d’août, entre les Jeux Olympiques et l’US Open. Mais depuis, le Palois de 34 ans souffre de problèmes physiques et est contraint de faire une pause, comme il l’a confié ce jeudi à l’AFP. "Depuis que j'ai eu mon vaccin, j'ai un problème, j'enchaîne les galères. Du coup, je ne peux pas m'entraîner, je ne peux pas jouer. J'ai été voir deux docteurs, j'ai fait des tests, donc je sais ce que j'ai et le plus important, c'est de me soigner. Je préfère même prendre plus de temps pour me soigner et être sûr que, dans le futur, je n'aurai pas de problème, plutôt que d'essayer de revenir le plus vite possible sur le court et me retrouver avec encore des problèmes de santé.Le problème, c'est qu'on n'a pas de recul sur le vaccin. Il y a des personnes qui ont eu des choses similaires, mais les durées ont été vraiment différentes », confie celui qui est actuellement 73eme mondial.Cette année, Jérémy Chardy a longtemps été le meilleur joueur Français à la Race (classement sur l’année civile), mais il est aujourd’hui quatrième derrière Ugo Humbert, Benjamin Bonzi et Arthur Rinderknech.Mais il s’est ensuite incliné d’entrée à Cincinnati et à l’US Open. Jérémy Chardy ne sait pas s’il pourra rejouer en 2021, et il commence à se demander si 2022 ne sera pas sa dernière saison. « J'ai 35 ans en février, alors pour l'instant je suis peut-être un petit peu négatif, mais c'est la première fois que me traverse l'esprit l'idée que la saison prochaine est peut-être ma dernière. J'y pense... C'est difficile parce que je me faisais plaisir et j'avais envie de jouer plus longtemps. » Après Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet, c’est donc un quatrième joueur français qui commence à parler de retraite. Bientôt la fin d’une ère pour le tennis tricolore…