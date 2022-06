Le tournoi de Halle attend plusieurs membres du Top 10

Alexander Zverev prendra-t-il part à la prochaine édition de Wimbledon ? Rien n'est moins sûr. Surtout depuis son abandon lors de sa toute récente demi-finale disputée du côté de Roland-Garros, contre l'Espagnol Rafael Nadal. Sur une perte d'appui, après avoir tenté un coup droit en bout de course, l'Allemand s'était alors tordu la cheville droite., incapable de poser son pied. Revenu, quelques minutes plus tard, en béquilles, le champion olympique en titre avait ensuite officialisé son abandon, après avoir pris le temps de saluer les supporters, l'arbitre ainsi que son adversaire. Un adversaire qui menait alors 7-6 (8), 6-6 après plus de trois heures de jeu. Depuis, le diagnostic était tombé pour Alexander Zverev, victime de déchirures à plusieurs ligaments de cette fameuse cheville.Si son éventuel forfait à l'édition 2022 de Wimbledon n'a toujours pas été officialisé, l'Allemand a d'ores et déjà renoncé, pas plus tard que ce lundi et comme officialisé par l'organisation elle-même, via son compte Twitter officiel, au tournoi ATP 500 de Halle, disputé chez lui, sur gazon., et qui débutera à partir de lundi prochain, pour se terminer le dimanche 19 juin. A noter également que d'autres membres du Top 10 sont annoncés pour l'événement, à l'image du Grec Stefanos Tsitsipas, ou bien encore d'un autre Russe, en la personne d'Andrey Rublev. Un premier forfait pour le principal intéressé, qui pourrait donc en appeler d'autres, même si, pour le moment, la durée totale de son indisponibilité n'a pas encore été communiquée. L'édition 2022 de Wimbledon débute à partir du lundi 27 juin prochain.