ATP : Zverev rejoint Djokovic et l’Adria Tour

Après le numéro 3 mondial (Dominic Thiem) et le 19e (Grigor Dimitrov), Alexander Zverev (n°17) s’est également engagé à disputer l’Adria Tour aux côtés de Novak Djokovic. Organisée par le Serbe, cette série de tournois humanitaires, dont les fonds récoltés seront reversés à des organisations caritatives, va se dérouler du 13 juin au 5 juillet en Serbie, en Croatie, au Monténégro et en Bosnie. Alors que la saison ATP, interrompue en raison de la pandémie de coronavirus, ne reprendra pas avant le mois d'août.

Sans Nadal ni Federer

Un prestigieux quatuor qui en découdra d’abord à Belgrade, les 13 et 14 juin. "Je suis très reconnaissant envers ces trois grandes stars, et je suis ravi de les recevoir dans ma ville natale. Ils viennent gratuitement, grâce à la relation que nous avons et parce que c’est une cause humanitaire", a déclaré le numéro un mondial lundi en conférence de presse. Djokovic a en revanche expliqué que s’il discutait toujours avec Rafael Nadal et Roger Federer, il n’avait pas demandé à l’Espagnol qui a "récemment recommencé à jouer", de venir jouer l’Adria Tour, ni au Suisse, parce qu'il "souffre encore du genou".