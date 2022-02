ATP : Zverev présente ses excuses

Zverev inscrit à Indian Wells et Miami

Quelques heures après son incroyable pétage de plombs, Alexander Zverev demande pardon. Le n°3 mondial a publié un long message sur ses réseaux sociaux, en anglais et en allemand, pour s'excuser de son comportement de mardi soir à Acapulco, où il a violement frappé la chaise de l'arbitre avec sa raquette à plusieurs reprises après sa défaite en double aux côtés de Marcelo Melo contre Lloyd Glasspool et Harri Heliovaara (2-6, 6-4, 6-10), ce qui lui a valu une exclusion définitive du tournoi mexicain, à la fois en simple et en double. « C’est difficile de mettre des mots sur mes regrets concernant mon comportement pendant et après le match de double d’hier.Cela n’aurait pas dû arriver et je n’ai pas d’excuse. Je voudrais aussi m’excuser auprès de mes fans, du tournoi et de ce sport que j’adore. Comme vous le savez, je donne tout sur le court. Hier, j’ai trop donné. Je vais profiter des prochains jours pour réfléchir sur mes actes et comment je peux m’assurer que ça n’arrivera plus. Je suis désolé de vous avoir laissés tomber », a écrit le joueur de 24 ans.Reste désormais à savoir si l'ATP va le sanctionner et de quelle façon le cas échéant (lourde amende ? suspension ?). Quel que soit le vainqueur du tournoi d'Acapulco, Alexander Zverev restera n°3 mondial lundi prochain, derrière le duo Djokovic -Medvedev (dont l'ordre pourrait bouger, en revanche).S'il n'est pas suspendu d'ici là et s'il "réfléchit sur (s)es actes" pendant seulement quelques jours, on retrouvera Zverev lors des Masters 1000 américains d'Indian Wells et Miami.