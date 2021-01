ATP : Zverev - Ferrer, c'est déjà fini

Sept mois, et puis c’est tout. Collaborant ensemble depuis juillet dernier, Alexander Zverev et David Ferrer stoppent leur aventure, révèle le site « Punto de Break ». C’est l’Espagnol qui a décidé d’arrêter l’entraîner l’Allemand, comme il l’a expliqué au site spécialisé dans le tennis. « A la fin de l'année, il fallait prendre une décision. J'ai parlé avec Sascha et lui ai dit que je préférais ne pas continuer, que nous n'allions pas continuer la saison prochaine. Il n’y a pas de raison particulière, c’est juste que ce n’était pas le bon moment. Absolument rien ne s'est passé entre nous, tout va encore bien. Je suis très reconnaissant de l'opportunité qu'il m'a donnée de voyager avec lui durant cette saison. Durant ces mois, nous avons eu une bonne coexistence, tout était parfait. Il est vrai que la pandémie de coronavirus remet beaucoup de choses en cause, en plus du fait que je suis également directeur du tournoi de Barcelone et que cela me prend beaucoup de temps. Bien sûr, ma famille est au-dessus de tout cela (il a un fils de deux ans et demi, ndlr), il y a beaucoup de choses et je veux me concentrer sur elle en premier. On pensait que le moment était venu, mais finalement pas. Cela a été une expérience brutale, mais pour le moment, je comprends que je ne suis pas la bonne personne pour aider. Je suis sûr que lorsque le temps passera, je formerai à nouveau quelqu'un, c'est sûr ».

Deux victoires et deux finales en quelques mois

Le bilan de la collaboration entre David Ferrer et Alexander Zverev est extrêmement positif, avec une finale à l’US Open, un huitième de finale à Roland-Garros, deux victoires aux tournois de Cologne, une finale au Rolex Paris Masters, et une élimination en phase de poules du Masters. Celui qui va désormais être entraîné par son père (en attendant un autre coach ?) est resté septième mondial tout le temps de sa collaboration avec Ferrer. Il débutera sa saison lors de l’ATP Cup avec l’équipe d’Allemagne le 1er février.