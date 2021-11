ATP : Zverev conforte sa place sur le podium, Sinner revient (déjà) dans le Top 10

Alexander Zverev plus que jamais troisième du classement ATP. Vainqueur dimanche à Turin de son deuxième Masters en carrière après son titre obtenu à Londres trois ans plus tôt, l'Allemand consolide ce lundi sa place sur le podium derrière sa victime en finale dimanche en Italie le Russe Daniil Medvedev, toujours deuxième, et l'inamovible Novak Djokovic, certes battu en demi-finales cette semaine par Zverev mais qui termine la saison dans le trône de numéro 1 mondial pour la septième fois de sa carrière (nouveau record). Plus bas dans le classement, Jannik Sinner, une semaine après avoir été délogé de la dixième place par Felix Auger-Aliassime, retrouve déjà sa place dans le Top 10, précisément à la place du Canadien. Uniquement remplaçant à l'origine à Turin, l'Italien a profité du forfait de son compatriote Matteo Berrettini après le premier match (perdu contre Zverev) pour s'inviter à la fête et corriger le Polonais Hubert Hurkacz, 9eme mondial (soit le meilleur classement de Sinner jusqu'à maintenant).





Paire, Bonzi et Mannarino avancent

Le vainqueur du tournoi de Washington en août dernier était ensuite passé tout près de l'exploit face à Medvedev en se procurant deux balles de match dans le jeu décisif du dernier set, finalement remporté par le numéro 2 mondial et futur finaliste du tournoi. Côté français, si Corentin Moutet, demi-finaliste du Challenger d'Orléans le mois dernier, perd trois places et se rapproche dangereusement de la sortie du Top 100, Benoît Paire (46eme), Benjamin Bonzi (63eme), actuellement concerné par les interclubs avec le Stade toulousain, ainsi qu'Adrian Mannarino (71eme) progressent tous d'un cran.