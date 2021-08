ATP - Winston-Salem : Simon renoue avec la victoire

Je ne sais pas ce qu’il s’est passé mais ….. j’ai gagné un match 😁😁😁

— Gilles SIMON (@GillesSimon84) August 23, 2021

Murray facile

WINSTON-SALEM (Etats-Unis, ATP 250, dur, 688 684€)

1er tour

Pouille (FRA, Q)

Gasquet (FRA, n°14)

Paire (FRA, n°12)

Voilà près de cinq mois, et un premier tour à Cagliari, que Gilles Simon n'avait plus gagné un match sur le circuit ATP ! C'est désormais chose faite, avec ce succès en deux sets sur son compatriote Arthur Rinderknech, pour son entrée en lice au tournoi de Winston-Salem, préparatoire à l'US Open.. Mené 3-0 en début de match après avoir perdu deux fois son service, Gilles Simon est parvenu à égaliser à 5-5 puis breaker de nouveau son adversaire pour empocher la première manche. Dans la deuxième, c'est le Niçois qui a réussi le seul break du set, à 3-2, pour aller décrocher cette première victoire depuis des mois. Il affrontera un autre compatriote au tour suivant, Benoit Paire, ce qui garantit donc la présence d'au moins un Français en quart de finale.Un autre vétéran du circuit, Andy Murray, verra aussi le deuxième tour, grâce à son succès sur le lucky-loser américain Noah Rubin.Auteur de 11 aces, l'Ecossais a sauvé les deux balles de break que s'est procuré son adversaire (dans le tout premier jeu), puis lui a pris son service à 3-2 et 5-2 dans le premier set, avant de perdre seulement huit points dans la deuxième manche.- Byebat Albot (MOL) : 6-2, 7-5bat Sandgren (USA) : 6-4, 6-4- Bye- ByeWu (TAI, Q) - Mager (ITA)Seppi (ITA) - Ivashka (BIE)- Bye- Bye- Lopez (ESP)bat Gombos (SLQ) : 7-6 (6), 3-6, 6-2- Bye- Byebat Rinderknech (FRA) : 7-5, 6-3Ruusuvuori (FIN) - Kudla (USA, Q)- Bye- ByeCoria (ARG) - Musetti (ITA)bat Bagnis (ARG) : 7-5, 6-4- Bye- ByeJohnson (USA) - Popyrin (AUS, Q)Munar (ESP) - Watanuki (JAP, LL)- Bye- ByeThompson (AUS) - Pella (ARG)bat Travaglia (ITA) : 6-2, 1-6, 6-2- Bye- Byebat Rubin (USA, LL) : 6-2, 6-0bat Duckworth (AUS) : 6-4, 4-6, 7-6 (5)- Bye