ATP - Winston-Salem : Richard Gasquet surpris en quarts de finale

Comme Benoît Paire la veille, Richard Gasquet est tombé devant Emil Ruusuvuori. Le Français a été éliminé en quarts de finale du tournoi de Winston-Salem par le Finlandais (7-6, 6-1). Le natif de Béziers avait pourtant bien démarré le match en prenant le service de son adversaire à 1-1. Mais ça n'a pas été suffisant. Il a concédé un jeu blanc au moment où il servait pour le set. Poussé au tie-break, Richard Gasquet n'a rien lâché mais il a été le premier a cédé son service à deux reprises. Mené une manche à rien, il n'est pas parvenu à inverser la tendance. Le Français a perdu les quatre premiers jeux du deuxième set. C'est en se faisant breaker une troisième fois en quatre jeux de service qu'il s'est incliné après 1h35 de jeu. La tête de série numéro 14 a laissé une belle occasion de briller avant l'US Open.

Trois des quatre demi-finalistes n'ont jamais joué une finale sur le circuit ATP

A Winston-Salem, il n'y a plus qu'une tête de série en demi-finales : Carlos Alcaraz. L'Espagnol a réussi à faire respecter la logique face à l'Américain Marcos Giron (7-6, 6-2). Frances Tiafoe et Pablo Carreno Busta n'y sont pas parvenus. L'Américain a été renversé par le Suédois Mikael Ymer (6-7, 6-2, 6-3) alors que l'Espagnol a été surpris par le Biélorusse Ilya Ivashka (7-6, 6-3). Parmi les quatre demi-finalistes du tournoi de Winston Salem, seul Carlos Alcaraz a déjà joué une finale sur le circuit ATP. Et il l'a remporté, c'était à Umag cette saison.



WINSTON-SALEM (Etats-Unis, ATP 250, dur, 688 684€)

Tenant du titre (en 2019) : Hubert Hurkacz (POL)



Quarts de finale

Ivashka (BIE) bat Carreno Busta (ESP, WC, n°1) : 7-6 (2), 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Gasquet (FRA, n°14) : 7-6 (5), 6-1

Alcaraz (ESP, n°15) bat Giron (USA) : 7-6 (2), 6-2

M.Ymer (SUE) bat Tiafoe (USA, n°13) : 6-7 (2), 6-2, 6-3



Huitièmes de finale

Carreno Busta (ESP, WC, n°1) bat Koepfer (ALL, n°16) : 6-2, 6-3

Ivashka (BIE) bat Struff (ALL, n°9) : 6-2, 6-1

Gasquet (FRA, n°14) bat Evans (GBR, WC, n°3) : 6-4, 7-6 (4)

Ruusuvuori (FIN) bat Paire (FRA, n°12) : 6-4, 4-6, 6-1



Giron (USA) bat Herbert (FRA, LL) : 4-6, 6-3, 6-3

Alcaraz (ESP, n°15) bat Fucsovics (HON, n°4) : 6-3, 0-6, 6-2

M.Ymer (SUE) bat Purcell (AUS, LL) : 7-5, 6-2

Tiafoe (USA, n°13) bat Monteiro (BRE) : 7-5, 7-6 (2)



2eme tour

Carreno Busta (ESP, WC, n°1) bat Kwon (CdS) : 6-3, 3-6, 6-4

Koepfer (ALL, n°16) bat Cecchinato (ITA) : 5-7, 6-4, 6-4

Struff (ALL, n°9) bat Mager (ITA) : 6-2, 6-2

Ivashka (BIE) bat Cilic (CRO) : 4-6, 7-5, 6-4



Evans (GBR, WC, n°3) bat Pouille (FRA, Q) : 3-6, 6-4, 6-1

Gasquet (FRA, n°14) bat Gerasimov (BIE) : 7-6 (4), 7-6 (6)

Paire (FRA, n°12) bat Simon (FRA) : 6-3, 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Bublik (KAZ, n°5) : 6-2, 7-6 (5)



Herbert (FRA, LL) bat Coria (ARG) : 6-4, 6-2

Giron (USA) bat Delbonis (ARG, n°10) : 6-3, 6-4

Alcaraz (ESP, n°15) bat Popyrin (AUS, Q) : 6-7 (9), 6-1, 7-6 (1)

Fucsovics (HON, n°4) bat Watanuki (JAP, LL) : 7-5, 6-1



Purcell (AUS, LL) bat Thompson (AUS) : 7-5, 6-4

M.Ymer (SUE) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°11) : 6-3, 6-1

Tiafoe (USA, n°13) bat Murray (GBR, WC) : 7-6 (4), 6-3

Monteiro (BRE) bat Nava (USA, LL) : 7-5, 6-1