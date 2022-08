ATP - Winston Salem : Mannarino dans le dernier carré

C'est assez rare pour être signalé, dans un tournoi se disputant à l'étranger, mais trois Français sont en quarts de finale ce jeudi du côté de Winston Salem, en Caroline du Nord, à quatre jours du coup d'envoi de l'US Open. Et le premier en lice, Adrian Mannarino, s'est qualifié pour les demies !"Manna" a ainsi pris sa revanche face au joueur de 1,98m, roi des aces et des doubles-fautes (respectivement 17 et 10 encore lors de ce match), qui l'avait battu à Sydney en début d'année. Le Français a réussi un premier set quasi-parfait, avec 3 aces, 78% de premières balles et aucune balle de break à défendre. Il a pris le service de l'Américain dès le premier jeu, sur sa première occasion et a ensuite parfaitement tenu. Dans le deuxième, Mannarino a également breaké d'entrée et pensait peut-être écrire le même scénario, mais Cressy est parvenu à égaliser à 3-3. Tout s'est finalement joué au tie-break, où le Français s'est montré solide pour l'emporter 7-3. Avant de prendre le chemin de l'US Open, où il affrontera un qualifié au premier tour, le 65eme mondial sera opposé à Benjamin Bonzi ou Botic van de Zanschulp vendredi pour une place en finale. Il est d'ores et déjà assuré de gagner au moins onze places au classement.