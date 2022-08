First final since 2020 🙌@AdrianMannarino defeats Botic van de Zandschulp 6-0, 6-4 to secure his place in the #WSOpen final 💪@WSOpen pic.twitter.com/bt6PSjPdoa

Un bilan peu flatteur en finale

En Caroline du Nord, Adrian Mannarino continue de faire belle impression. Après avoir notamment sorti le Finlandais Emil Ruusuvuori, l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas et l'Américain Maxime Cressy aux tour précédents à Winston-Salem,Dans la nuit de vendredi à samedi, l'actuel 65eme mondial a encore une fois montré un beau visage sur le court face au Néerlandais, 23eme mondial et tête de série numéro deux du tournoi., étonnamment impuissant et complètement dépassé dans la première manche. Derrière, si ce dernier a réussi à réagir et a tenu bon jusqu'à 4-4 dans le deuxième set, c'est à ce moment-là qu'il a à nouveau craqué.Grâce à un quatrième et dernier break en faveur de Mannarino, suivi d'un jeu blanc dans la foulée, le Français a validé sa qualification pour la finale de cet ATP 250 et confirme sa bonne forme actuelle à quelques jours du début de l'US Open, où il affrontera le Néerlandais Gijs Brouwer au 1er tour., tombeur du Suisse Marc-Andrea Huesler (7-6, 7-6), avec l'objectif de remporter un deuxième titre dans sa carrière, à 34 ans. En effet, pour le moment, le bilan n'est pas très bon pour lui qui a perdu neuf fois à ce stade de la compétition., qu'il n'a jamais affronté sur le circuit ATP.