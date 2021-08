ATP - Winston-Salem : Ivashka corrige M.Ymer et remporte son 1er titre

That moment Ilya Ivashka won his first @atptour title. pic.twitter.com/5xwb7xsqUL

WINSTON-SALEM (Etats-Unis, ATP 250, dur, 688 684€)

Finale



Demi-finales



Quarts de finale

Gasquet (FRA, n°14)

Huitièmes de finale

Gasquet (FRA, n°14)

Paire (FRA, n°12)

Giron (USA)

Herbert (FRA, LL)

A quelques jours de l'US Open, Ilya Ivashka est en grande forme.Impressionnant toute la semaine en Caroline du Nord (seulement un set perdu), le natif de Minsk a conclu en beauté son tournoi contre le Suédois, balayé en deux manches (6-0, 6-2) et 56 minutes de jeu. Ce dernier a vécu un enfer sur le court face à un adversaire tout simplement trop fort pour lui. Après le récital d'Ivashka dans le premier set, Ymer s'est légèrement repris par la suite en marquant deux jeux derrière. Le Suédois a par ailleurs sauvé une balle de match sur son service à 5-2 en faveur du 63eme mondial. Mais, impérial, le Biélorusse n'a pas tergiversé et a conclu la rencontre dans la foulée sur sa mise en jeu.Fort de son succès, Ivashka va faire un bond de dix places au classement et passera 53eme ce lundi. L'Américain Tennys Sandgren, l'adversaire du natif de Minsk au 1er tour à l'US Open, est prévenu.bat M.Ymer (SUE) : 6-0, 6-2bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-1bat Alcaraz (ESP, n°15) : 7-5, 6-3bat Carreno Busta (ESP, WC, n°1) : 7-6 (2), 6-3bat: 7-6 (5), 6-1bat Giron (USA) : 7-6 (2), 6-2bat Tiafoe (USA, n°13) : 6-7 (2), 6-2, 6-3bat Koepfer (ALL, n°16) : 6-2, 6-3bat Struff (ALL, n°9) : 6-2, 6-1bat Evans (GBR, WC, n°3) : 6-4, 7-6 (4)bat: 6-4, 4-6, 6-1bat: 4-6, 6-3, 6-3bat Fucsovics (HON, n°4) : 6-3, 0-6, 6-2bat Purcell (AUS, LL) : 7-5, 6-2bat Monteiro (BRE) : 7-5, 7-6 (2)