ATP - Winston-Salem : Grande première pour Ivashka et M.Ymer

A deux jours du coup d'envoi de l'US Open, Ilya Ivashka et Mikael Ymer vont vivre un grand moment d'émotion en disputant ce samedi la toute première finale de leur carrière sur le circuit ATP. Le Biélorusse de 27 ans, 63eme mondial, a disposé en deux sets du Finlandais Emil Ruusuvuori : 6-2, 6-1 en 1h09. Auteur de 4 aces et 63% de premières balles, il n'a pas eu la moindre balle de break à défendre et a pris le service adverse à 1-1 et 3-1 dans le premier set et à 0-0, 3-1 et 5-1 dans le deuxième pour se qualifier. En finale, il affrontera celui qui l'avait battu au Challenger d'Orléans en 2019 lors de leur unique confrontation, Mikael Ymer, 90eme mondial à quelques jours de ses 23 ans. Le Suédois a créé la surprise en éliminant la dernière tête de série en lice, l'Espagnol Carlos Alcaraz (n°15) : 7-5, 6-3 en 1h16. Mené 4-2 puis 5-3 dans la première manche, il a enchaîné quatre jeux pour empocher ce set. Dans le deuxième, un seul break à 1-0 lui a permis de l'emporter. Avant d'affronter respectivement Tennys Sangren et Jenson Brooksby au premier tour de l'US Open, Ivashka et Ymer vont donc tenter d'ouvrir leur palmarès en ce 28 août.



WINSTON-SALEM (Etats-Unis, ATP 250, dur, 688 684€)

Tenant du titre (en 2019) : Hubert Hurkacz (POL)



Finale

Ivashka (BIE) - M.Ymer (SUE)



Demi-finales

Ivashka (BIE) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-1

M.Ymer (SUE) bat Alcaraz (ESP, n°15) : 7-5, 6-3



Quarts de finale

Ivashka (BIE) bat Carreno Busta (ESP, WC, n°1) : 7-6 (2), 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Gasquet (FRA, n°14) : 7-6 (5), 6-1

Alcaraz (ESP, n°15) bat Giron (USA) : 7-6 (2), 6-2

M.Ymer (SUE) bat Tiafoe (USA, n°13) : 6-7 (2), 6-2, 6-3



Huitièmes de finale

Carreno Busta (ESP, WC, n°1) bat Koepfer (ALL, n°16) : 6-2, 6-3

Ivashka (BIE) bat Struff (ALL, n°9) : 6-2, 6-1

Gasquet (FRA, n°14) bat Evans (GBR, WC, n°3) : 6-4, 7-6 (4)

Ruusuvuori (FIN) bat Paire (FRA, n°12) : 6-4, 4-6, 6-1



Giron (USA) bat Herbert (FRA, LL) : 4-6, 6-3, 6-3

Alcaraz (ESP, n°15) bat Fucsovics (HON, n°4) : 6-3, 0-6, 6-2

M.Ymer (SUE) bat Purcell (AUS, LL) : 7-5, 6-2

Tiafoe (USA, n°13) bat Monteiro (BRE) : 7-5, 7-6 (2)



2eme tour

Carreno Busta (ESP, WC, n°1) bat Kwon (CdS) : 6-3, 3-6, 6-4

Koepfer (ALL, n°16) bat Cecchinato (ITA) : 5-7, 6-4, 6-4

Struff (ALL, n°9) bat Mager (ITA) : 6-2, 6-2

Ivashka (BIE) bat Cilic (CRO) : 4-6, 7-5, 6-4



Evans (GBR, WC, n°3) bat Pouille (FRA, Q) : 3-6, 6-4, 6-1

Gasquet (FRA, n°14) bat Gerasimov (BIE) : 7-6 (4), 7-6 (6)

Paire (FRA, n°12) bat Simon (FRA) : 6-3, 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Bublik (KAZ, n°5) : 6-2, 7-6 (5)



Herbert (FRA, LL) bat Coria (ARG) : 6-4, 6-2

Giron (USA) bat Delbonis (ARG, n°10) : 6-3, 6-4

Alcaraz (ESP, n°15) bat Popyrin (AUS, Q) : 6-7 (9), 6-1, 7-6 (1)

Fucsovics (HON, n°4) bat Watanuki (JAP, LL) : 7-5, 6-1



Purcell (AUS, LL) bat Thompson (AUS) : 7-5, 6-4

M.Ymer (SUE) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°11) : 6-3, 6-1

Tiafoe (USA, n°13) bat Murray (GBR, WC) : 7-6 (4), 6-3

Monteiro (BRE) bat Nava (USA, LL) : 7-5, 6-1