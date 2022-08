ATP - Winston-Salem : Gasquet s'offre Musetti et se hisse en huitièmes de finale

L'amour semble donner des ailes à Richard Gasquet. Depuis plusieurs semaines, le Biterrois s'affiche publiquement au bras de sa nouvelle compagne. Récemment encore, lors du premier match de la saison du PSG au Parc des Princes, face à Montpellier (5-2), c'est en compagnie de sa nouvelle petite amie - une Française qui travaille dans la grande distribution - que le tennisman de 36 ans s'était présenté dans la corbeille VIP du stade de la Porte d'Auteuil. Hasard ou pas, mardi soir c'est ce même Gasquet amoureux qui s'est offert sa plus belle victoire depuis son exploit face au numéro 1 mondial Daniil Medvedev à Genève en mai dernier. Vingt-quatre heures après avoir profité de l'abandon du Polonais Majchrzak dès le premier jeu du troisième set pour se hisser au 2eme tour du tournoi de Winston Salem, le 91eme au classement a poursuivi sa route en s'imposant, cette fois à la régulière, face à l'un des favoris du tournoi Lorenzo Musetti dans un duel opposant deux des plus beaux revers à une main du circuit.

Et Musetti s'effondra...

Gasquet s'est imposé en trois sets (7-6, 4-6, 6-1) et 2h19 de jeu face à l'Italien, tête de série numéro 5 de ce tournoi remporté l'année dernière par le Biélorusse Ilya Ivashka, qualifié lui aussi pour les huitièmes de finale. Le Biterrois, qui s'était fait sortir d'entrée à la fin du mois dernier sur la terre battue de Kitzbuhel (Autriche) lors de son dernier tournoi, a profité de la grosse baisse de régime du vainqueur du tournoi de Hambourg fin juillet alors qu'il venait de recoller à un set partout pour finir le travail en enlevant très facilement le dernier set après deux premières manches très disputées. Qualifié pour le troisième tour (ce qui ne lui était plus arrivé depuis Wimbledon), Gasquet affrontera l'Espagnol Pedro Martinez, tête de série numéro 12, ou l'Américain Steve Johnson. En espérant que la belle histoire qu'il vit actuellement lui portera chance sur le court également de nouveau.